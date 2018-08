Demi Lovato habla por primera vez tras su aparente sobredosis: Seguiré luchando

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - La estrella del pop Demi Lovato se dirigió a sus fanáticos por primera vez desde su aparente sobredosis de drogas el mes pasado.



"Siempre he sido transparente sobre mi relación con la adicción", escribió la cantante de 25 años en su cuenta de Instagram el domingo. "Lo que aprendí es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo seguir superando y todavía no lo he logrado".

Lovato fue trasladada al hospital el 24 de julio, según le dijo a CNN una fuente cercana a su familia en ese momento. Más tarde se informó que estaba estable y consciente.

No se ha divulgado públicamente qué medicamento o drogas pueden haber estado involucrados.

En su declaración de Instagram, Lovato agradece a Dios, a sus admiradores, a su familia y al "equipo", y al personal del Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles.

"Ahora necesito tiempo para sanar y concentrarme en mi sobriedad y mi camino hacia la recuperación", escribió. "Seguiré luchando".

Lovato ha sido abierta durante mucho tiempo sobre su lucha con la sobriedad, un trastorno alimentario y ser bipolar. Ella dijo que primero probó la cocaína como una estrella adolescente de Disney.

También habló del tiempo que pasó en una casa de sobriedad.

En junio, ella compartió que había recaído y lanzó una canción llamada "Sober".

Una fuente cercana a Lovato le dijo a CNN que Lovato buscaría tratamiento para el abuso de drogas luego de su hospitalización.

Chloe Melas de CNN contribuyó a este informe.