Muere el novelista V.S. Naipaul, ganador del Nobel de literatura, a los 85 años

(CNN) - V.S. Naipaul, novelista ganador del Premio Nobel, quien nació en Trinidad pero vivió la mayor parte de su vida en Inglaterra, murió el sábado en su casa de Londres, informó la Asociación de la Prensa Británica, citando a la esposa de Naipaul.

Tenía 85 años.

Al otorgarle el Premio Nobel de Literatura —que da una suma un millón de dólares— en 2001, la Academia Sueca elogió a Naipaul por combinar géneros y generar su propio estilo, uno que obliga a los lectores a "ver la presencia de historias reprimidas... En un estilo vigilante, (Naipual) transforma la ira en precisión y permite que los eventos hablen con su propia ironía inherente".

Los jurados Nobel destacaron el libro de 1987 El enigma de la llegada (The Enigma of Arrival) como su "obra maestra".

Su primer libro fue la novela The Mystic Masseur de 1957. Otros títulos incluyen Miguel Street; A House for Mr. Biswas, cuyo protagonista está basado en el padre de Naipaul; The Loss of El Dorado, una historia colonial de Trinidad; y Beyond Belief: Islamic Excursions among the Converted Peoples, sobre las regiones orientales del mundo islámico.

Vidiadhar Surajprasad Naipaul nació en 1932, cerca de Puerto España, Trinidad y Tobago, y era descendiente de inmigrantes hindúes de la India. Fue a Inglaterra a los 18 años para estudiar en la Universidad de Oxford.

"Es en gran medida un escritor cosmopolita, un hecho que él mismo considera derivado de su falta de raíces: descontento con la pobreza cultural y espiritual de Trinidad, se siente alejado de la India y en Inglaterra es incapaz de relacionarse e identificarse con los valores tradicionales de lo que una vez fue una potencia colonial", dijeron los jurados del Nobel.

Naipaul también ganó el Booker Prize en 1971, entre otros honores literarios. Fue nombrado caballero por la reina Isabel en 1990.

"Cuando aprendí a escribir, me convertí en mi propio maestro, me volví muy fuerte, y esa fortaleza está conmigo hasta el día de hoy", dijo a Reuters en 2010.

Muchas de sus novelas son semiautobiográficas: la novela A House for Mr. Biswas está claramente modelada sobre la vida el autor, su padre y la casa en la que vivía su familia. La casa del libro se convirtió en la Casa Naipaul y el Museo Literario en St. James, Puerto España, en Trinidad.