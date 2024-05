Paul Auster, autor de "La trilogía de Nueva York", muere a los 77 años

(Crédito: Timothy Fadek/Corbis/Getty Images)

(CNN) -- Paul Auster, el aclamado autor estadounidense de "La trilogía de Nueva York", falleció a los 77 años.

Auster, que nació en Newark, Nueva Jersey, en 1947, tuvo una larga carrera no solo como célebre novelista, sino también como ensayista, traductor, guionista y poeta. Su obra se publicó en más de 40 idiomas.

Numerosos medios de comunicación informaron que la muerte de Auster fue confirmada por su amiga y colega escritora Jacki Lyden.

Auster comenzó a traducir obras de escritores franceses cuando se trasladó a Francia tras licenciarse en la Universidad de Columbia en 1970. Fue entonces cuando también empezó a publicar sus propias obras en revistas estadounidenses.

El mayor reconocimiento le llegó tras la publicación de "The New York Trilogy" —una serie de novelas policíacas experimentales— en 1987. Otras de sus novelas más vendidas fueron "4 3 2 1", "Sunset Park", ·The Book of Illusions" y "Moon Palace".

El año pasado, la esposa de Auster, la escritora Siri Hustvedt, reveló que padecía cáncer. Al compartir la noticia en Instagram, dijo que se lo habían diagnosticado en diciembre de 2022, que estaba recibiendo tratamiento y que ella vivía en "Cancerlandia".

Unos meses más tarde, Hustvedt publicó una foto de ella y Auster —con quien vivió durante más de cuatro décadas— y una actualización de su condición. “Al observar a Paul, he comprendido cómo se ve la gracia bajo presión. Incondicional y sin quejas, con el humor intacto, ha hecho que este tiempo de su enfermedad, que ya dura casi un año, sea hermoso, no feo”, escribió.

Gran parte de la ficción de Auster exploraba la idea del yo y a menudo lo presentaba en encarnaciones veladas, lo que llevó a muchos críticos a especular sobre su uso de la autobiografía. Otra preocupación de su obra es la cuestión del azar y el destino. En "4 3 2 1", publicada en 2017, el protagonista de la novela experimentaba cuatro vidas alternativas.

Una experiencia temprana de cómo la vida puede cambiar en un instante ejerció una gran influencia en Auster y en su escritura. En una entrevista con la BBC antes de la publicación en 2012 de su obra autobiográfica "Winter Journal", Auster dijo que el azar y la coincidencia son lo que describió como la "mecánica de la realidad".

Explicó: "A todo el mundo le ocurren cosas inesperadas todo el tiempo y, de hecho, gran parte de la vida tiene que ver con el azar. Hay muy pocos hechos necesarios. Supongo que los únicos son que una vez que naces estás destinado a morir y casi todo lo que sucede en el medio está en juego".

Auster describió a continuación cómo, con solo 14 años, estaba de excursión con un grupo de 20 chicos cuando les sorprendió una tormenta eléctrica. Uno de sus compañeros murió alcanzado por un rayo.

"Esto cambió mi vida por completo", dijo. "Pienso en ello todos los días. Nunca se me olvida. Fue mi primera gran lección sobre lo caprichosa que es la vida, lo inestable que es todo, lo rápido que pueden cambiar las cosas. De un parpadeo a otro, el mundo es completamente distinto".

"Aquí estaba un chico de 14 años, feliz, vivo, y en un instante estaba muerto".

El impacto de este episodio fue para toda la vida, dijo. "No he vivido guerras, pestes... pero esta es mi experiencia de guerra. Creo que es el tipo de cosas por las que pasan los soldados todo el tiempo. Yo era joven y me causó una enorme impresión, así que si quieres hablar de mi filosofía, ese es el núcleo de todo el asunto".

Auster, que vivía en Brooklyn, Nueva York, recibió numerosos honores, entre ellos el premio Príncipe de Asturias de las Letras de España en 2006. Fue miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras y comendador de la Orden de las Artes y las Letras de Francia.

La cuenta de los Premios Booker rindió tributo a Auster en una publicación en X: «Nos entristece mucho la noticia del fallecimiento del finalista del Premio Booker Paul Auster, cuya obra conmovió a lectores e influyó en escritores de todo el mundo, y cuya generosidad se dejó sentir en igual número de lugares. Extendemos nuestras condolencias a su esposa Siri Hustvedt y a su familia".