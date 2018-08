¿Amante de los gatos? Ahora puedes vivir en esta isla griega cuidando a 55 peluditos

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El refugio God's Little People Cat Rescue publicó una vacante para que un fanático de los gatos se encargue del funcionamiento diario de este santuario en el paraíso griego natural de Syros

(CNN) – ¿Una isla griega espectacular? Listo.

¿Todos los gastos pagos? Listo.

¿55 gatos para hacerte compañía? Listo.

Si esto suena como tu trabajo soñado, no eres el único. Cuando el refugio God's Little People Cat Rescue publicó su vacante para que un fanático de los gatos se encargue del funcionamiento diario de este santuario en el paraíso griego natural de Syros, internet enloqueció.

Joan Bowell, fundadora y propietaria del lugar, debió insistir numerosas veces en que el empleo era una oportunidad auténtica, a medida acumulaba solicitudes de amantes de los gatos alrededor del mundo.

Locura gatuna

La publicación de Facebook que anunció el empleo está acompañada de atractivas imágenes en las que los gatos aparecen deambulando por el increíble lugar.

El amante de los gatos que resulta elegido será remunerado con un pequeño salario, además de los recibos y el alojamiento que está incluido. Y puedes pasar todo el tiempo con los animales. ¿Qué podrías no amar de estar oferta?

“Sin duda lo harás mejor si eres el tipo de persona que aprecia la naturaleza y te gusta la tranquilidad… Y descansas cómodamente con tu propia compañía”, dice el anuncio.

“Dicho eso, nunca te sentirás solo junto a los gatos y se espera que vivas con algunos de ellos en tu casa”, añade la publicación.

Bowell destaca en el anuncio que ella cree que el trabajo se adapta a un amante de los gatos maduro y experimentado: preferiblemente alguien mayor de 45 años.

Trabajar en un santuario no siempre resulta fácil y, según explica Bowell en su mensaje de Facebook, el puesto además involucra sufrimiento en algunas ocasiones, cuando los gatos llegan desnutridos. Los cuidadores también deben asumir decisiones complicadas, como determinar cuándo un gato necesita ser sacrificado.

Se espera que el candidato elegido permanezca en el empleo por un mínimo de seis meses y esté disponible a partir de octubre.

Una propuesta viral

Al momento de publicar esta noticia, la publicación original del pasado 5 de agosto había sido compartida más de 30.000 veces.

El 12 de agosto, Bowell publicó una actualización sobre la cantidad de solicitudes que recibió.

“Durante días he recibido mensajes y solicitudes por correo electrónico, Messenger, mensajes de Facebook y comentarios y a través de mi tienda de Etsy ... Ya he perdido la cuenta, pero literalmente ahora hay miles de mensajes y no hay forma de que pueda seguir intentado responderlos todos”, escribió.

Ahora tiene la tarea difícil de examinar a través de los solicitantes para encontrar el que se ajuste perfecto a lo que busca.

Si te atraen tus posibilidades, escríbele a Joan Bowell, pero, en sus propias palabras, “¡hazlo únicamente si tu ardiente deseo es hacer mejor la vida de los gatos rescatados en Grecia!”.