Aretha Franklin muere a los 76 años: este es el legado de la reina del soul

(CNN Español) - Por más de cinco décadas, Aretha Franklin cantó a viva voz canciones de cambio, alegría y dolor.

Ahora esa voz se ha silenciado.

Franklin murió en su casa rodeada de familiares y amigos, dijo la fuente.



Su muerte se produce un día después de que una fuente cercana a Franklin le dijera a Don Lemon de CNN que la cantante estaba en cuidados paliativos.



Se había informado que Franklin había tenido problemas de salud durante años y parecía frágil en las fotos recientes, pero mantuvo su lucha en privado.

La reina del soul sin duda se ganó el respeto de su público arriba y abajo del escenario. Vocalista con un rango de cuatro octavas, Aretha Louise Franklin, nació en Memphis, Tennessee, y comenzó a cantar en la iglesia de su padre en Detroit.

La incomparable cantante a menudo reconoció a su padre por haber nutrido su incipiente talento. "Desde muy muy temprano me enseñó varias cosas que tienen que ver con el tempo y el fraseo y me guió de distintas formas. En un momento me dijo que algún día cantaría para reyes y reinas; lo dijo y lo he hecho".

En 1967, Franklin ganó el Grammy a la mejor interpretación vocal solista de Rhythm and Blues por "Respect", el primero de muchos galardones.

"Respect" encaminó a la artista de Atlantic Recording a ganar 18 premios Grammy más durante su increíble carrera. También se llevó a casa premios por éxitos como "Chain of Fools" y "Freeway of Love".

Franklin fue una adelantada a sus tiempos y la primera en varios ámbitos.

En 1987 fue la primera mujer en ser inducida al Salón de la Fama del Rock and Roll y siete años más tarde se convirtió en la galardonada más joven honrada por el Centro Kennedy.

Con su voz y sus formidables logros en la música y el cine como The Blues Brothers, Aretha a menudo es considerada una de las cantantes más grandes de todos los tiempos. Sin embargo, la mujer que cantó para reyes y reinas se regodeaba en hacer bien el trabajo más importante del mundo.

"Soy una madre maravillosa, he sido una madre maravillosa y es lo que más me enorgullece", dijo.

Madre amorosa, diva condecorada, Franklin siempre se mostró muy agradecida por su música, su longevidad y su público durante toda su carrera.

"Es el amor a la música y los seguidores leales."