¿Cómo es escribir para una serie de HBO? Travon Free de “Camping” nos cuenta

(CNN Español) – Su carrera comenzó en los duelos de baloncesto universitario de primera división en Estados Unidos. Y, de las canchas, pasó a la comedia.

Tal vez su nombre, Travon Free, no te suene familiar. Pero los shows en los que ha trabajado son referencia en la televisión estadounidense: The Daily Show (Comedy Central), Full Frontal con Samantha Bee (TBS), Last Week Tonight (HBO).

Su trabajo como escritor de comedia en estos programas lo ha llevado a ganarse 2 premios Emmy (2017 y 2015) y a ser nominado a otras seis oportunidades.

Free regresa a HBO con un papel que nunca ha “interpretado”: escribir una serie de televisión.

Dentro de los créditos, el comediante figura como escritor y coproductor de “Camping”, una serie original de HBO protagonizada por Jennifer Garner y David Tennant.

“Camping” cuenta, en episodios de treinta minutos, la historia del viaje que Kathryn (Jennifer Garner) organiza para celebrar el cumpleaños 45 de su esposo, Walt (David Tennant).

Un viaje de 4 días que “tomó 3 meses grabar”, cuenta Travon Free a Zona Pop vía telefónica desde "The Studio", una iniciativa creativa de HBO en Provincetown, Massachusetts, para celebrar la comunidad LGBTQ.

La serie, de 8 episodios y que verá la luz el próximo 14 de octubre, es una adaptación de un programa británico con el mismo nombre. La versión estadounidense es coproducida por Lena Dunham y Jenni Konner (Girls), y coescrita por John Riggi (30 Rock), Paula Pell (Saturday Night Live) y Free.

¿Cómo fue el proceso creativo durante “Camping”?

“No diría que fue un ‘proceso’ para este programa en particular. Nosotros solo nos juntamos y pusimos en la pizarra lo que pensamos que puede ser gracioso o que podría ser una gran historia. Era mi primera vez en una serie, así que escuché y aprendí mucho porque Lena (Dunham), Jenni (Konner), John Riggi y Paula Pell son genios con décadas de experiencia y quería aprender todo lo que podía de ellos. Creo que lo que más me gustó fue estar en el lugar de grabación todos los días con algunas de las personas más divertidas del mundo. Realmente nos reímos mucho y fue un momento especial”, dijo Free a Zona Pop.

Su debut en una serie también lo hace reflexionar del tiempo que tendrá en sus manos tras finalizar la producción, algo que dice no tenía cuando escribía un programa diario como lo hizo entre 2012-2016 para The Daily Show.

¿Cuál es la diferencia entre escribir un programa diario a escribir una serie de televisión?

“Todo el tiempo libre que tengo luego de la serie”, explica Free entre risas. Según el comediante, cuando trabajas como escritor en programas de televisión, los redactores tienen que desarrollar un programa diario, en total más de 100 al año y “no había tiempo de dudar si lo que escribiste estaba bien o no, si no funcionaba (puedes mejorarlo) para el programa siguiente”, una libertad que no se puede dar en programas como “Camping”.

Para esta serie, él y sus compañeros tomaron varias semanas para desarrollar una trama y, aunque la historia ya está escrita y algunos de los personajes definidos, sí se tomaron ciertas libertades para desarrollar características peculiares en algunos de los personajes.

"The Studio"

Free también fue parte de la experiencia de HBO junto a GLAAD en Provincetow, a la que denominaron como “The Studio”. El comediante y escritor participó en una de las conferencias que desarrolló el canal –que forma parte de WarnerMedia, casa matriz de CNN en Español– durante siete semanas.

La iniciativa, con la que celebraban a la comunidad LGBTQ es cercana a Free, quien luego de su vida atlética confesó que era bisexual.

Durante su charla, “The New Queer Comedy”, Free dijo que, hoy en día, ser bisexual dentro de un grupo de escritores es fácil. “Todos los shows que he trabajado son la definición de liberalismo. Son tan liberales, que la gente es gay, lesbiana y nadie lo sabe, y no es porque lo están ocultando, sino porque es fácil ser (uno mismo)”.

¿Por qué estos eventos como "The Studio" son importantes para la comunidad LGBTQ?

“Estos eventos son importantes porque nos dan un espacio para presentarnos y expresarnos creativamente al tiempo que estrechamos relaciones con otras personas como nosotros. Permite a las personas ver a los que estamos teniendo éxito y escuchar cómo navegamos por el mundo como minorías sexuales y, tal vez, llevarse algo que los puede llevar por un camino similar. Iniciativas como 'The Studio' solo permiten que nuestra comunidad crezca y florezca a través de notoriedad, visibilidad y empoderamiento”.

Durante sus 7 semanas en Provincetown, "The Studio" realizó un total de 92 eventos y recibió alrededor de 11.000 visitantes, según HBO.