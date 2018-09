La historia del 'hincha solitario', el chileno nominado a los premios The Best de la FIFA

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - A Sebastián Carrera, chileno de 34 años, casado y padre de dos hijos, la fama mundial le llegó este lunes por la mañana. A lo largo del día recibió llamadas telefónicas de todos lados del planeta. "¡Hasta de Egipto, preguntándome si conozco a Mohammed Salah!", cuenta a CNN en Español.

Un anuncio de la FIFA fue el motivo: Sebastián Carrera es uno de los nominados al Premio a la Afición, o Fan Award, una de las categorías con que el máximo ente del fútbol mundial premiará este año a los mejor de ese deporte.

Todos quieren saber más del 'hincha solitario', como llamó a Carrera la prensa de su país en 2017, cuando fue el único seguidor que alentó a Deportes Puerto Montt, su equipo, en el partido que jugó ante Coquimbo Unido, el pasado 22 de octubre. El encuentro fue en el marco de la Primera B, como se le llama en Chile a la categoría inmediatamente inferior a la máxima división en el país sudamericano.

En fotos y videos se ve a Carrera solo, entonando cánticos a Deportes Puerto Montt. No había nadie más en la amplia tribuna destinada a la barra visitante, solo lo acompañaban los asientos vacíos.

Por la odisea del viaje (Carrera asegura que viajó unas 20 horas en bus), no amilanarse ante la soledad de la tribuna y seguir alentando pese a ello, la FIFA lo nominó al reconocimiento señalado.

Este Premio a la Afición, precisa la FIFA, busca destacar "los momentos excepcionales que han ofrecido los aficionados entre septiembre de 2017 y julio de 2018".

Los otros dos nominados en la categoría son colectivos: los fanáticos de Japón y de Senegal ocupan una opción, por dedicarse a limpiar los estadios que ocupaban en el Mundial Rusia 2018, y los de Perú tienen la otra, por sus ganas de animar a su selección durante la Copa del Mundo.

Carrera le relató a CNN en Español que es empleado de una cadena de tiendas minorista en Santiago de Chile, donde ahora vive, y que en más de una ocasión tuvo que aguantar críticas por seguir a Deportes Puerto Montt. Que por qué alentaba a un equipo chico como ese, uno que pelea más por salvarse de la baja que por títulos, o por qué gastaba su dinero en ello. Carrera ahora les responde: "Uno no se guía de números para ser hincha, uno lo sigue pese a todo".

También asegura que el fútbol lo salvó.

"El fútbol fue una vía de escape. Ni mi juventud ni mi niñez fueron fáciles, fui criado en el campo, donde la vida es dura, mi madre tuvo que salir a trabajar ni bien nací", sigue. "Pude haber explotado, haberme perdido, meterme en la droga, qué se yo, pero gracias al fútbol salí, me ayudó, me iba al estadio a desahogarme, cantando, alentando a mi equipo", explica con evidente emoción.

"Yo, al fútbol, el deporte más lindo del mundo, le debo mucho", repite más de una vez.

Deportes Puerto Montt fue fundado en 1983. Según su página oficial, ascendió a la primera división chilena en 1996 y, tras idas y venidas entre esta categoría y otras inferiores, juega en la Primera B desde la temporada 2015-2016. Actualmente ocupa el puesto 14 de 16 clubes, según su sitio web.

"Me he recorrido Chile de palmo a palmo siguiendo a Deportes Puerto Montt y lo volvería a hacer, he pasado hambre, he pasado frío, he dormido en la calle, he viajado en buses de todo tipo, un montón de cosas, y las volvería a hacer", dice Sebastián Carrera, que afirma que seguirá apoyando a su equipo.

Sobre su nominación en los premios de la FIFA y su repentina fama, Carrera aún no sabe qué hacer. Dice que sigue cumpliendo su horario laboral, "primero es mi trabajo, es lo que me permite mantener a mi familia y me permite viajar", y luego verá qué puede hacer desde las redes sociales para recibir apoyo.

Eso sí, está agradecido de representar a Chile, cuya selección quedó fuera del Mundial. Lo ve como una una suerte de reivindicación tras la ausencia de 'La Roja' en Rusia 2018.

Más allá de eso, quiere que su historia sirva para que la gente apoye a los equipos de sus ciudades, a los clubes locales.

"Todos destacan la distancia, todo lo que recorrí para llegar a ver a Deportes Puerto Montt, pero yo destacaría todo el esfuerzo que hace un hincha por seguir a su equipo, gritando con el alma, para que los jugadores sientan que al menos había un tipo que parecía loco y que estaba gritando por ellos", indica.

Por cierto, en el partido en el que Carrera fue el único seguidor alentándolo, Deportes Puerto Montt logró un triunfo por 2-1 y los jugadores le dedicaron el partido.

Este triunfo es para ti ,gracias por confiar en nosotros y seguirnos hasta acá sin importar nada,dejaste todo por tu equipo @DPMChile 🐬⚽️!! pic.twitter.com/QmR26Ze3yg — Juan Pablo Abarzúa (@juampa_abarzua) October 23, 2017

La ceremonia de premiación de The Best FIFA Football Awards se celebrará en Londres el 24 de septiembre. Ese día se sabrá si el 'hincha solitario' se convierte en el mejor del mundo y las votaciones estarán abiertas durante el evento, detalla la FIFA.