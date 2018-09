La cantante de Cranberries murió ahogada mientras estaba borracha, revela investigación

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

The Cranberries saltó a la fama mundial a mediados de la década de 1990

(CNN) - Dolores O'Riordan, la cantante principal de la banda irlandesa The Cranberries, murió en enero ahogándose debido a la intoxicación por alcohol, según una investigación de la oficina del Forense de Westminster conocida este jueves, de acuerdo con la Asociación de Prensa de Gran Bretaña (PA).



La muerte de O'Riordan en el Hotel Hilton en Park Lane, en Londres, fue un accidente, informó la forense Shirley Radcliffe en la Corte Forense de Westminster, informó PA.

O'Riordan, quien tenía 46 años cuando murió, estaba en Londres para una breve sesión de grabación, según un comunicado de su publicista en ese momento.

La agente de policía Natalie Smart, que asistió a la escena, dijo en la investigación que O'Riordan fue encontrada en el baño de su habitación de hotel, dijo PA el jueves.

Cinco botellas en miniatura y una botella de champán se encontraron en la habitación junto con contenedores de medicamentos recetados con una serie de tabletas en el interior, de acuerdo con PA.

Las pruebas de oxicología descubrieron que O'Riordan tenía cantidades "terapéuticas" de medicamentos en su sangre, pero más de cuatro veces el límite legal de alcohol para conducir.

The Cranberries saltó a la fama mundial a mediados de la década de 1990 con una serie de éxitos, incluidos "Linger", "Zombie" y "Dreams". El grupo, de Limerick, ha vendido más de 40 millones de álbumes en todo el mundo.

En 2007, O'Riordan lanzó un proyecto en solitario con su álbum "Are you Listening?" antes de reunirse con el grupo en 2009. También se asoció con el bajista de The Smiths Andy Rourke y el DJ Ole Koretsky para proporcionar la voz para el grupo D.A.R.K.

En 2017, The Cranberries lanzó "Something Else", un álbum acústico con algunos de los éxitos más populares de la banda, junto con tres nuevas grabaciones.

Pero cancelaron muchas fechas en su gira por Europa y Norteamérica en 2017, y la banda citó los continuos problemas de espalda de O'Riordan como la causa.

En una declaración en enero, el presidente irlandés Michael D. Higgins dijo que la muerte de O'Riordan fue "una gran pérdida" para la comunidad artística irlandesa.