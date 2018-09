El papa Francisco recibe críticas feroces de parte de las víctimas por el escándalo de abusos sexual

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Las víctimas sienten que el papa no ha hecho suficiente

(CNN) - El papa Francisco enfrenta aún más críticas por la velocidad "glacial" en su manejo de la crisis de abuso sexual que ha plagado a la Iglesia católica.



MIRA: La Iglesia católica de Alemania está "consternada y avergonzada" por reporte de más de 3.000 abusos sexuales a niños

El día después de que el papa convocara a los principales funcionarios de la iglesia de todo el mundo al Vaticano para una reunión en febrero para discutir el problema, Mark Vincent Healy, el primer sobreviviente masculino de abuso sexual clerical irlandés que se reunió con Francisco, dijo a CNN que cree que el Vaticano está en una "trayectoria ineludible".

Mientras que el papa ha estado bajo una creciente presión en las últimas semanas con casos de abuso sexual dentro de la Iglesia católica haciendo titulares en todo el mundo, Healy dice que la falta de acción del papa ha dejado a los sobrevivientes temiendo que se les otorgue solo un pequeño castigo a los responsables.

"El papa Francisco ha tenido desde marzo de 2013, cuando fue elegido, el momento de lidiar con el escándalo del abuso sexual infantil del clero", dijo Healy a CNN.

MIRA: Baja la popularidad del papa Francisco tras el escándalo de abuso sexual en la iglesia

"Desde todo el mundo, las investigaciones han informado sus hallazgos y recibido comentarios en innumerables informes, auditorías, películas, documentales, destellos de los medios y explosiones. Mientras tanto, el Vaticano se mueve a un ritmo glacial para 'abordar' el escándalo con palabras de disculpa y reconocimiento del daño hecho.

"Los clichés que vienen a la mente son 'demasiado poco, demasiado tarde', 'acción, no palabras', 'conferencias dentro de lo religioso, no consultas con sobrevivientes', etc."

Healy no está solo en su evaluación del anuncio de la cumbre, y otros sobrevivientes cuestionaron por qué el proceso ha tardado tanto.

"¿Cuánto tiempo es necesario? ¿Tomará décadas o siglos?", dijo Colm O'Gorman, sobreviviente de abuso clerical y directora ejecutiva de Amnistía Internacional Irlanda.

"Es terriblemente simple. El clero católico ha violado, agredido sexualmente y de otro modo abusado de cientos de miles, si no millones, de personas en todo el mundo. La Iglesia católica, a nivel mundial, sabía de estos crímenes, ha sabido de ellos durante milenios. Pero su enfoque siempre ha sido mantener esos crímenes en secreto", añade.

MIRA: El papa Francisco se reunirá con líderes de las conferencias episcopales para examinar los casos de abuso sexual dentro de la Iglesia católica

"Violar a un niño es un delito increíblemente serio. Cubrirlo es, y debería ser, un delito muy grave", dice.

El papa también enfrenta presiones en Alemania después de que se revelara que la Iglesia católica Alemana admitirá "al menos" 3,766 casos de abuso sexual infantil por parte del clero entre 1946 y 2014. La revelación llegó en un próximo informe que se filtró a los medios locales Die Zeit y Spiegel Online.

Pero la cobertura más amplia en los medios alemanes se ha silenciado, y las noticias aparecen en las páginas interiores de muchas publicaciones destacadas.

En una respuesta al informe, el obispo Stephan Ackermann dio a conocer una declaración escrita a CNN diciendo que la iglesia estaba "consternada y avergonzada" por los hallazgos.