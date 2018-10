Google+ dejará de existir después de un error de seguridad

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El anuncio se produce en medio de nuevos escrutinios sobre la empresa por supuestamente no divulgar de manera pública un error de seguridad

(CNN Business) – Para Google, una estimación sobre la privacidad de datos podría resultar finalmente en que, como admitió la compañía, hay uno de sus servicios que ya nadie usa mucho.

Este lunes, Google dijo que cerrará la ya debilitada red social Google+ para el uso de consumidores, en medio de nuevos escrutinios sobre la empresa por supuestamente no divulgar de manera pública un error de seguridad que afectaría a miles de cuentas.

En su blog, la compañía admitió que Google+ no había logrado “una amplia adopción por parte de consumidores o desarrolladores” desde que se lanzó como posible rival de Facebook en 2011. Sin embargo, el anuncio ocurrió momentos después de que el diario The Wall Street Journal informara que la empresa había optado por no divulgar un error que afectó a los usuarios de Google+, para, al menos en parte, evitar un escrutinio regulatorio adicional.

Google informó en su publicación que “descubrió e inmediatamente solucionó” un error en marzo de 2018, que permitía potencialmente a los desarrolladores de aplicaciones acceder a datos de usuarios cuyos perfiles no estaban catalogados como públicos. Se cree que el error afectó a unas 500.000 cuentas, aunque Google dice que no encontró “pruebas” de que algún dato haya sido utilizado inapropiadamente.

El mismo mes en que se descubrió dicho error, estalló el escándalo por la filtración de datos de Facebook a Cambridge Analytica, lo que provocó que los políticos a ambos lados del Atlántico pidieran audiencias y regulaciones.

Según The Wall Street Journal, el equipo legal y de políticas de Google les advirtió a los altos ejecutivos de la compañía que divulgar el error de seguridad podría llevar a un “interés regulatorio inmediato”.

“Todos los años, enviamos millones de notificaciones a los usuarios sobre problemas de seguridad y privacidad”, indicó un portavoz de Google en un comunicado proporcionado a CNN Business. “Siempre que los datos de los usuarios se hayan visto afectados, vamos más allá de nuestros requisitos legales y aplicamos varios criterios centrados en nuestros usuarios para determinar si se debe o no notificar”, añadió.

Aunque Google ha enfrentado un escrutinio en los últimos meses por permitir que aplicaciones de terceros accedan y compartan datos de las cuentas de Gmail, gran parte del clamor por la privacidad que afecta a la industria tecnológica se ha centrado en Facebook. La diferencia clave, por ahora, es una cuestión de escala.

Cambridge Analytica, una firma de datos vinculada a la campaña del presidente Donald Trump, accedió a la información de hasta 87 millones de usuarios de Facebook sin su conocimiento. Y el mes pasado, Facebook reveló que los atacantes expusieron información sobre casi 50 millones de usuarios.

