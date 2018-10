Arabia Saudita: Asesinato de Khashoggi fue una "operación malvada" sin conocimiento del príncipe heredero

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Al-Jubeir aseguró que no había personas estrechamente vinculadas al príncipe heredero que estuvieran involucradas en el asesinato del periodista saudí

(CNN) - El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Adel al-Jubeir, dijo a Fox News que el asesinato del periodista Jamal Khashoggi fue una "operación malvada" que no fue ordenada por el príncipe heredero Mohammed bin Salman.

Desde Riad, en una entrevista con el principal presentador político de Fox News, Bret Baier, el Ministro de Relaciones Exteriores dijo este domingo: "Se trató de una operación que fue malvada, una operación en la que los individuos terminaron superando las autoridades y las responsabilidades que tenían. Se equivocaron cuando mataron a Jamal Khashoggi en el consulado y trataron de encubrirlo".

Cuando se le preguntó si el príncipe heredero Mohammed bin Salman sabía algo sobre la operación, ya que había personas vinculadas a él, al-Jubeir dijo que no había personas estrechamente vinculadas a él que estuvieran involucradas en el asesinato del periodista saudita. "Hubo fotografías de algunos agentes de seguridad que pueden haber sido parte de su información de seguridad, pero esto es normal", dijo.

"El personal que maneja los detalles de seguridad rota entre diferentes funcionarios, tanto nacionales como extranjeros, por lo que tener a alguien en una foto no implica que sea cercano del todo. El príncipe heredero lo ha negado, el príncipe heredero no lo sabía. Incluso la alta dirección del servicio de inteligencia no estaba al tanto de esto", aseguró el funcionario.

El ministro de Relaciones Exteriores saudí agregó sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi: "Se cometió un tremendo error y lo que agravó el error fue el intento de encubrirlo". Eso es inaceptable en cualquier gobierno. Desafortunadamente, estas cosas suceden. Queremos asegurarnos de que los responsables sean castigados y queremos asegurarnos de que tenemos procedimientos establecidos que eviten que vuelva a suceder ". Agregó:" Nunca nos hemos involucrado en tal comportamiento y nunca se nos involucrará en tal comportamiento. "Esto es un error, esto es un acto criminal y los responsables serán castigados".

Este viernes, Arabia Saudita confirmó la muerte del periodista y columnista saudita Jamal Khashoggi en un anuncio en la televisión estatal saudí.

En el boletín de noticias de la televisión estatal se anunció que los saudíes establecieron una comisión que investigará la muerte de Khashoggi y tendrán un mes para publicar un informe. La comisión estará integrada por funcionarios de seguridad nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior.