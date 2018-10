Draco Rosa: “Monte Sagrado es una celebración de vida”

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

En abril de 2011, a Draco le diagnosticaron cáncer de linfoma no Hodgkin cerca del hígado

(CNN Español) – Tras 8 años de ausencia del mundo musical, Draco Rosa está de regreso con el primer sencillo “2nite 2nite” de su más reciente álbum “Monte Sagrado”.

El mismo Draco nos dice cómo se siente de estar de vuelta con este disco: “Contentísimo, hace unos años atrás cuando sacamos la recopilación de varios artistas en una colaboración de vida fue dulce, amargo, triste porque pensé que sería el último disco y aquí estamos celebrando un momento tan bonito con muchas razones. Monte Sagrado es un despertar personal que tuve porque realmente no sabía si iba a haber otro disco, y este despertar me llegó como algo mágico porque pensé que se había ido esa vitalidad de otras producciones antes de enfermarme. Esta es una celebración de vida y gratitud”.

Zona Pop: Haces mención de la palabra 'Guerra' en el tema '2nite 2nite', ¿qué significa para ti esta palabra?

Draco: "La vida es dura, y los sufrimientos los acumulas diariamente, los dolores se acumulan y la guerra es eso, la vida es una guerra y poder vivir y estar presente, envejecer y estar presente es un milagro, es una cosa tan fuerte y por eso es importante. No es una crisis, es una liberación, yo me siento liberado y sí, he pasado por muchos años dolorosos, aparte de los dolores, la incertidumbre emocional, esos son otra de otra charla. Estoy con un tema de gratitud”.

¿Por qué lanzar "2nite 2nite" como primer sencillo?

“Aparte del positivismo, gratitud y amor, lo lindo de '2nite 2nite' es que el título lo dice todo, 2nite 2 nite (esta noche, esta noche), es una celebración a la vida. La conexión de todos nosotros es que ojalá y que podamos llegar a un monte sagrado. La vida es una lotería y lo he aprendido y mirarlo te hace preguntarte ¿qué te da? Temor, confusión y duda son palabras poderosas. Para mí es un cambio para mantenerme positivo y eliminar relaciones tóxicas; si no te rodeas de personas positivas, te va a ir mal y te vas a enfermar. La vida de por sí es una guerra…”

¿Cómo se define Draco Rosa?

"No sé, yo siempre digo mis verdades, yo estoy aquí porque el universo me ha puesto colaboradores en todos los sentidos de las palabras, ya sea músico o compositor, en la parte visual, es una gran familia talentosa”.

Draco estará de gira por Estados Unidos:

Noviembre 17: Miami

Noviembre 28: Filadelfia

Noviembre 29: Nueva York

Diciembre 1: Washington D.C.

Diciembre 2: Boston

Diciembre 4: Chicago

Diciembre 12: Los Ángeles

