Las palabras importan: la reflexión de los políticos sobre la retórica tras los paquetes sospechosos

(CNN) - Paquetes sospechosos con posibles dispositivos explosivos fueron enviados por correo a Hillary Clinton, Barack Obama, el multimillonario liberal George Soros, el ex director de la CIA John Brennan y el ex fiscal general Eric Holder en los últimos días.

Las oficinas de CNN en Nueva York debieron ser evacuadas: el dispositivo explosivo dirigido a Brennan se envió por correo a la oficina de CNN en el Centro Time Warner en la ciudad de Nueva York.

Muchos de los paquetes tenían sus direcciones de devolución enumeradas como la dirección de la Representante Debbie Wasserman Schultz.

Los blancos parecen tener algo en común: todos abiertos críticos de Donald Trump. Para muchos, puede ser una consecuencia de la retórica política en el país, en parte animada por el mismo presidente Trump.

El presidente hizo un llamado a la unión y prometió una investigación exhaustiva.

Estos hechos suceden en un ambiente de polarización previo a las elecciones. ¿Qué dicen los políticos sobre la retórica política en el país de cara a estos posibles intentos de atentados?

"En estos momentos, tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos y enviar un mensaje claro, fuerte y certero de que las amenazas o actos de violencia política no tienen cabida en los Estados Unidos de América", dijo Trump.

"Estamos extremadamente enojados, molestos, tristes de por lo que hemos presenciado esta mañana y vamos a llegar al fondo de esto".

"Permítanme ser claro. Condenamos estos actos de violencia en los términos más fuertes".

Los líderes demócratas, la representante Nancy Pelosi, de California, y el senador Chuck Schumer, de Nueva York, emitieron una declaración conjunta el miércoles, llamando a los comentarios del presidente Trump al comienzo del día sobre paquetes sospechosos "hasta que revierta sus declaraciones que condonan los actos de violencia".

El exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney, respondió a los eventos del miércoles, refiriéndose a ellos como "repugnantes" y "amenazas viles". Romney, quien se postula para el Senado de los Estados Unidos en Utah, también habló del "discurso de odio".

"Tristemente, las amenazas viles y las acciones contra los compatriotas estadounidenses y nuestras instituciones son tristemente sorprendentes: los actos de odio siguen a los discursos de odio", escribió en Twitter.

