6 similitudes entre las excusas de Ivanka Trump y Hillary Clinton por sus correos electrónicos

Clinton no utilizó en absoluto el correo electrónico del gobierno como secretaria de estado, mientras que Trump, según The Washington Post y sus abogados, sí

Lo increíble no es que Ivanka Trump usara una dirección de correo electrónico personal para temas públicos

(CNN) - Lo increíble no es tanto que Ivanka Trump usara una dirección de correo electrónico personal para temas públicos. Lo increíble es es que lo haya hecho luego de que su padre y jefe, el presidente Donald Trump, junto con otros republicanos, atacaron a la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton de manera implacable e incesante sobre ese tema en 2016, incluso prometiendo "encerrarla" por eso y otras supuestas faltas.

Si ese simple hecho no es suficiente para se te caiga la mandíbula, echa un vistazo a la explicación dada en nombre de Ivanka Trump y compárala con las explicaciones que Clinton ofreció en su defensa.

Muchas de las excusas ofrecidas en nombre de Ivanka Trump en una declaración de cuatro párrafos son, esencialmente, las mismas que ofreció Clinton.

Aquí están las excusas de Clinton, ofrecidas en una conferencia de prensa en marzo de 2015, y las de Ivanka Trump, ofrecidas por Peter Mirijanian, portavoz de su abogado Abbe Lowell, a quien nos referiremos a continuación como el portavoz del abogado de Ivanka.

Los correos electrónicos aún fueron registrados, como lo exige la ley

Clinton: "La gran mayoría de mis correos electrónicos de trabajo fueron a empleados del gobierno en sus domicilios gubernamentales, lo que significa que fueron registrados y conservados inmediatamente en el sistema en el Departamento de Estado".

El portavoz del abogado de Ivanka: "... nunca se eliminaron correos electrónicos, y los correos electrónicos se han conservado en la cuenta oficial de conformidad con las leyes y reglas de conservación de registros".

Nada de esto fue clasificado

Clinton: "No envié ningún material clasificado a nadie en mi correo electrónico. No hay material clasificado".

* Depsués, un inspector general determinó que había material clasificado, pero que no estaba marcado como clasificado cuando Clinton lo envió por correo electrónico.

El portavoz del abogado de Ivanka: "... nunca se transmitió información clasificada..."

Muchas de estas cosas son sobre bodas y yoga, logística y de agenda

Clinton, mientras explicaba por qué se eliminaron miles de correos electrónicos, algo que nos dijeron que Ivanka Trump NO haría: "Elegí no guardar mis correos electrónicos personales privados: correos electrónicos sobre la planificación de la boda de Chelsea o los arreglos funerarios de mi madre, notas de condolencias a mis amigos, rutinas de yoga, vacaciones familiares, las otras cosas que normalmente se encuentran en las bandejas de entrada".

El portavoz del abogado de Ivanka: "La señora Trump a veces usaba su cuenta privada, casi siempre para la logística y la programación de su familia".

Sus abogados decidieron qué correos electrónicos eran personales y cuáles para negocios

Clinton: "Pasamos por un proceso exhaustivo para identificar todos mis correos electrónicos relacionados con el trabajo y entregarlos al Departamento de Estado. Al final, decidí no guardar mis correos electrónicos personales".

Informe de The Washington Post sobre Ivanka Trump: "Tras descubrir el alcance del uso del correo electrónico en septiembre de 2017, los abogados de la Casa Blanca se apoyaron en Lowell, la abogada de Ivanka Trump, para ayudar a revisar sus correos electrónicos personales para determinar cuáles eran personales y cuáles eran asuntos oficiales, según las (fuentes)".

Ambas hicieron cosas que otras personas hacen

Clinton: "Lo vi como una cuestión de conveniencia, y estaba permitido. Otros lo habían hecho. Según el Departamento de Estado, recientemente dijo que el secretario (John) Kerry era el primer secretario de Estado que dependía principalmente de una cuenta de correo electrónico de state.gov".

El portavoz del abogado de Ivanka: "Como la mayoría de las personas, antes de ingresar al servicio gubernamental, la señora Trump utilizó un correo electrónico privado".

Ambas respondieron inmediatamente a las solicitudes

Clinton: "El Departamento de Estado envió una carta a los antiguos secretarios de Estado, no solo a mí, pidiéndome ayuda para proporcionar cualquier correo electrónico relacionado con el trabajo que pudiera estar en el correo electrónico personal. Y lo que hice fue llamar, usted sabe, a mi abogado (...). Lo cumplí completamente, y luego di el paso sin precedentes de decir: 'Adelante y suéltelos, y que la gente los vea ".

El portavoz del abogado de Ivanka: "Cuando surgieron inquietudes en la prensa hace 14 meses, la señora Trump revisó y verificó su uso del correo electrónico con la abogada de la Casa Blanca y explicó el tema a los líderes del Congreso".

Ahora, claramente hay diferencias. Clinton no utilizó en absoluto el correo electrónico del gobierno como secretaria de Estado, mientras que Trump, según The Washington Post y sus abogados, sí.

Clinton almacenó sus correos electrónicos en un servidor privado ubicado en su casa. Los de Ivanka Trump son almacenados por Microsoft.

Clinton tuvo que explicar por qué se eliminaron miles de sus correos electrónicos. Todos los de Trump, según se nos dice, han sido preservados.

Mientras que Clinton argumentó durante mucho tiempo que estaba siguiendo las reglas del Departamento de Estado tal como las entendía, parece que Ivanka Trump, de alguna manera, no conocía las reglas de la Casa Blanca y afirma haber cambiado sus formas, en su mayor parte, después de haberlas aprendido.

Pero las similitudes en las excusas hacen que el problema del correo electrónico de Ivanka Trump sea aún más increíble después de las denuncias de su familia contra Hillary Clinton.