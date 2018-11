Encuesta exclusiva de CNN: Cerca de 1 de cada 5 europeos culpa a los judíos del antisemitismo

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Los estereotipos antisemitas están vivos en Europa, mientras que la memoria del Holocausto está comenzando a desvanecerse, revela una nueva encuesta exclusiva de CNN.

Más de una cuarta parte de los europeos encuestados creen que los judíos tienen demasiada influencia en los negocios y las finanzas. Casi uno de cada cuatro dijo que los judíos tienen demasiada influencia en conflictos y guerras en todo el mundo.



MIRA: Aumentan en un 69% los actos antisemitas en Francia

Uno de cada cinco dijo que tiene demasiada influencia en los medios y el mismo número cree que tiene demasiada influencia en la política.

Mientras tanto, un tercio de los europeos en la encuesta dijo que sabía poco o nada sobre el Holocausto, el asesinato masivo de unos seis millones de judíos en tierras controladas por el régimen nazi de Adolf Hitler en los años 1930 y 1940.

Esos son algunos de los hallazgos clave de una encuesta realizada por el encuestador ComRes para CNN. La encuesta de CNN / ComRes entrevistó a más de 7.000 personas en toda Europa, con más de 1.000 encuestados en Austria, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Hungría, Polonia y Suecia.

MIRA: El sospechoso del tiroteo en la sinagoga de Pittsburgh se declara inocente de los cargos

La encuesta se encargó y completó antes del asesinato de 11 personas en una sinagoga en Pittsburgh, el ataque más letal de la comunidad judía en los Estados Unidos.

La encuesta descubrió actitudes complicadas, contrastantes y, a veces, inquietantes sobre los judíos y algo de sorprendente ignorancia.

¿Se está olvidando el Holocausto?

Aproximadamente 1de cada 20 europeos en los países encuestados por CNN nunca ha oído hablar del Holocausto, a pesar de que han transcurrido menos de 75 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y todavía hay decenas de miles de sobrevivientes del Holocausto vivos.

La falta de conocimiento sobre el Holocausto es particularmente sorprendente entre los jóvenes de Francia: una de cada cinco personas entre los 18 y 34 años de edad dijo que nunca había oído hablar de eso.

MIRA: Miss Sobreviviente del Holocausto busca sacar una sonrisa a las sobrevivientes del genocidio nazi

En Austria, el país donde nació Hitler, el 12% de los jóvenes dijeron que nunca habían oído hablar del Holocausto. Austria también tuvo el mayor número de personas en la encuesta que dijo que sabían “solo un poco” sobre el Holocausto. Cuatro de cada 10 adultos austriacos dijeron eso.

En toda Europa, la mitad de los encuestados dijeron que saben "algo" sobre el Holocausto, mientras que solo una de cada cinco personas dijo que sabe "mucho".

(A los estadounidenses no les va mejor: una encuesta realizada en nombre de la Conferencia de Reclamaciones a principios de este año reveló que el 10% de los adultos estadounidenses no estaban seguros de haber oído hablar del Holocausto, cifra que aumenta entre los milénicos: no pudieron nombrar un solo campo de concentración, y el 45% de todos los adultos estadounidenses no lo hicieron).

Pero los europeos sí creen que es importante mantener vivo el recuerdo del Holocausto.

Dos tercios de los europeos dijeron que conmemorar el Holocausto ayuda a garantizar que tales atrocidades no vuelvan a ocurrir. Esa cifra aumenta a 80% en Polonia, donde los nazis establecieron Auschwitz, el campo de concentración más letal de todos.

La mitad de los europeos dijo que conmemorar el Holocausto ayuda a combatir el antisemitismo hoy.

Pero al mismo tiempo, un tercio de los europeos dijo que los judíos usan el Holocausto para promover sus propias posiciones u objetivos. El mismo número no estuvo de acuerdo y casi un tercio de los encuestados no expresó ninguna opinión.

MIRA: Exguardia de campo de concentración nazi que vivía en EE.UU. es deportado a Alemania

Relaciones complejas

Las actitudes se agudizaron cuando se trata de la relación entre el Holocausto, Israel, los judíos y el antisemitismo.

Una leve pero sólida mayoría de europeos, 54%, dijo que Israel tiene derecho a existir como un estado judío, con una cifra que se eleva a dos tercios en Polonia.

Un tercio de los encuestados cree que las críticas a Israel tienden a estar motivadas por el antisemitismo, mientras que solo uno de cada cinco dice que no.

Sin embargo, un tercio de las personas encuestadas por CNN dijo que Israel usa el Holocausto para justificar sus acciones, y la mitad de los encuestados en Polonia están de acuerdo. Solo uno de cada cinco discrepó.

Un tercio de los europeos dijo que los partidarios de Israel utilizan acusaciones de antisemitismo para combatir las críticas a Israel, mientras que solo 1 de cada 10 dijo que eso no era cierto.

Un tercio de los europeos dijo que conmemorar el Holocausto distrae de otras atrocidades de hoy, con un número más alto que el promedio de alemanes, austriacos, polacos y húngaros que lo afirman.

MIRA: La ola antisemita es mundial

Y aunque mucha gente dijo que el antisemitismo es un problema creciente en sus países, en la medida en que el 40% dijo que los judíos estaban en riesgo de violencia racista en sus países y la mitad dijo que sus gobiernos deberían hacer más para combatir el antisemitismo, una minoría importante culpó a Israel o a los judíos por el antisemitismo.

Más de una cuarta parte de los encuestados (28%) dijo que la mayor parte del antisemitismo en sus países fue una respuesta a las acciones del estado de Israel.

Y casi uno de cada cinco (18%) dijo que el antisemitismo en sus países era una respuesta al comportamiento cotidiano de los judíos.