Kim Kardashian West: Estaba drogada con éxtasis cuando me casé y cuando hice el video sexual

(CNN) - Puede que Kim Kardashian West haya sido la conductora designada de sus hermanas cuando era adolescente, pero eso no quiere decir que ella no saliera de fiesta.

En el episodio del domingo de "Keeping Up with the Kardashians", durante una conversación con su hermana menor Kendall Jenner y Scott Disick, ella reveló que había consumido la droga conocida como éxtasis.

La revelación llegó después de que Disick mencionara una historia sobre una vista de la estrella de televisión de realidad "a Disney y estabas drogada o algo así... o en Six Flags".

"No sabía que te drogabas", dijo Jenner.

"Me casé drogada con éxtasis la primera vez", dijo Kardashian West. "Una vez me drogué con éxtasis y me casé".

Kardashian West, ahora madre de tres hijos, añadió que el uso de esa droga ocurrió en más de una ocasión.

"La volví a tomar. Hice un video sexual", dijo. "Como si todo lo malo ocurriera".

Un video de 2003 con su entonces novio, el cantante y actor Ray J, se hizo público en 2007, y pronto se estrenó el programa de realidad de su familia.

Kardashian West se casó con el productor musical Damon Thomas en el 2000 y la pareja se divorció en 2004. Se casó con el jugador de baloncesto Kris Humphries en 2011 y la pareja se separó 72 días después.

Ella ha estado casada con el rapero Kanye West desde 2014 y son padres de North, de 5 años, Saint, de 2, y Chicago, nacido en enero.

El año pasado, Kardashian West dijo que su padre, el fallecido Robert Kardashian, le enseñó a conducir a los 14 años para que pudiera ser la conductora designada de sus hermanas que eran más fiesteras.

Kardashian West dijo durante el programa el domingo que, a sus 38 años, ahora es más calmada, pero que se sigue divirtiendo.

"Definitivamente tuve mi etapa salvaje, diría que a finales de mi adolescencia", dijo. "Ya no soy así. Pero todavía me divierto. No se confundan. Siempre soy el alma de la fiesta".