AMLO presidente: Lo que debes saber sobre la toma de posesión en México

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Aunque la sesión parlamentaria comenzará antes, se prevé que la ceremonia de toma de posesión comience formalmente a las 12 p.m. ET

(CNN Español) - Cinco meses después de ganar las elecciones del pasado 1 de julio gracias a los más de 30 millones de votos que obtuvo, según cifras del Instituto Nacional Electoral, Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO, tomará posesión como presidente de México este sábado 1 de diciembre.

Más de 900 invitados, de los cuales 400 internacionales, estarán presentes en la ceremonia, de acuerdo con legisladores del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), partido de López Obrador.

Este ritual se realiza en México cada seis años, el tiempo que dura en el cargo el presidente del país latinoamericano, donde no hay reelección.

¿Cuál es la agenda del día? ¿Dónde se puede ver la ceremonia? ¿Qué países enviarán una representación? Esas y otras dudas las resolvemos aquí.

La agenda

De acuerdo con el programa oficial de la toma de posesión, la sesión general del Congreso en la que se realizará la ceremonia está prevista para iniciar a las 9 a.m. hora local (10 a.m. ET).

Se prevé que la ceremonia de toma de posesión comience formalmente a las 12 a.m. ET y termine a las 2 p.m. ET.

Tras la ceremonia, está previsto que López Obrador viaje en automóvil a Palacio Nacional, en el centro de la capital mexicana, donde a las 3 p.m. ET sostendrá una reunión privada con dignatarios.

A las 5 p.m. ET, también en Palacio Nacional, se reunirá con representantes de pueblos indígenas. A la misma hora comenzará un evento cultural en el Zócalo, la plaza principal del país, frente al palacio.

A las 6 p.m. ET, desde el balcón del palacio, López Obrador emitirá un discurso.

A las 7 p.m. ET está previsto que termine el evento en el Zócalo y López Obrador se dirigirá entonces a su domicilio particular.

La sede

La ceremonia de toma de posesión se realiza tradicionalmente en el Palacio Legislativo de de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso mexicano, ubicado en el oriente de la Ciudad de México e inaugurado en 1981.

La sesión

La sesión se iniciará a las 10 a.m. ET con el pase de lista de legisladores, según lo publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Posteriormente habrá una intervención de un legislador de cada grupo parlamentario de hasta 10 minutos cada uno.

Después, aproximadamente a las 12 p.m. ET, Peña Nieto entrará al recinto legislativo, seguido de López Obrador.

López Obrador tomará protesta como presidente de los Estados Unidos Mexicanos y posteriormente dirigirá un mensaje desde la tribuna.

Al final se cantará el Himno Nacional de México.

Tras la salida de Peña Nieto, y luego la de López Obrador, se clausurará la sesión.

El ritual

De acuerdo con el Artículo 87 de la Constitución, al tomar posesión del cargo como presidente, López Obrador protestará con estas palabras:

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande".

Una vez que haya rendido protesta, Peña Nieto deberá entregar la banda presidencial al presidente del Congreso y este, a su vez, se la dará a López Obrador, quien deberá colocársela a sí mismo, de acuerdo con la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

La banda presidencial

López Obrador estrenará nueva banda presidencial, luego de que el Senado aprobara una reforma a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales que establece que los colores de la banda vayan en el mismo orden de los de la bandera, es decir verde, blanco y rojo.

🔴 Con 112 votos en pro y 1 en contra se aprueba el dictamen que reforma la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en relación con la #BandaPresidencial. pic.twitter.com/rdI7g6RX9K — Senado de México (@senadomexicano) November 27, 2018

Previamente, el orden era inverso: rojo, blanco y verde.

Los invitados

La Casa Blanca confirmó en un comunicado que el vicepresidente Mike Pence encabezará una delegación de Estados Unidos en la ceremonia del sábado. Además de Pence, acudirán su esposa, Karen Pence; el secretario de Energía, Rick Perry; la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, e Ivanka Trump, asesora e hija del presidente Donald Trump, entre otros.

Otros invitados internacionales que el futuro canciller de México, Marcelo Ebrard, ha confirmado por medio de su cuenta de Twitter oficial son:

Felipe VI, rey de España

Iván Duque, presidente de Colombia

Evo Morales, presidente de Bolivia

Mari Abdo Benitez, presidente de Paraguay

Martín Vizcarra, presidente de Perú

Lenín Moreno, presidente de Ecuador

Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras

Jimmy Morales, presidente de Guatemala

Sálvador Sánchez, presidente de El Salvador

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba

Julie Payette, gobernadora general de Canadá

Gabriela Michetti, vicepresidenta de Argentina

Lucía Topolansky, vicepresidenta de Uruguay

Epsy Campbell, primera vicepresidenta de Costa Rica

Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Jeremy Corbyn, líder de la oposición en el parlamento británico

Shen Yueyue, vicepresidenta del parlamento chino

Hirofumi Nakasone, senador japonés

Entre los invitados más polémicos que han sido confirmados por Ebrard están Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y Kim Jong Nam, presidente del parlamento de Corea del Norte.

Dónde verlo

El sábado 1 de diciembre, CNN en Español realizará una extensa cobertura de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México.

En la Ciudad de México, el equipo de periodistas comandado por Mario González tendrá todos los detalles de la ceremonia, con el análisis de Ruth Zavaleta y Rubén Aguilar a partir de las 11:00 a.m. ET.

También se podrá seguir por medio del Canal del Congreso, la televisora oficial del parlamento mexicano.