GoFundMe devolvería los 20 millones de dólares recaudados para el muro fronterizo de Trump

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Un campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para el muro en la frontera entre Estados Unidos y México alcanzó un monto impresionante, pero se tendría que devolver todo ese dinero.

La campaña de GoFundMe iniciada por Brian Kolfage, un veterano de la Fuerza Aérea y orador motivacional, buscó proporcionar 1.000 millones de dólares para financiar el muro fronterizo de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Si todos los 63 millones de estadounidenses que votaron por el presidente Trump donaran, cada uno solo tendría que pagar 80 dólares para alcanzar la meta.

LEE: La mayoría de los estadounidenses están en contra de Trump, el muro y el cierre de gobierno

Hasta el viernes, la campaña recaudó más de 20 millones de dólares, pero no es todo lo que Kolfage esperaba.

La campaña, dijo GoFundMe, fue diseñada para ser todo o nada.

"Cuando se creó la campaña, el organizador de la campaña declaró específicamente en la página de la campaña: 'Si no alcanzamos nuestro objetivo o no nos acercamos significativamente, le reembolsaremos cada centavo', comunicó GoFundMe a CNN. "También declaró en la página de la campaña, 'el 100% de sus donaciones irán al muro de Trump. Si por CUALQUIER razón no alcanzamos nuestro objetivo, le reembolsaremos su donación'".

"Ello no sucedió. Esto significa que todos los donantes recibirán un reembolso", dijo GoFundMe a CNN.

Sin embargo, la página de la campaña todavía estaba abierta el sábado temprano y aceptando donaciones, y no está claro cuándo se retirará. GoFundMe dijo que depende del organizador de la campaña determinar cuándo se cerrará.

Con el cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos, que surgió y se mantiene por la financiación del muro fronterizo, la página de la campaña de Kolfage dijo que "estaba cansado de ver la incapacidad del gobierno de Estados Unidos para asegurar nuestra frontera sur".

Kolfage dijo que ha determinado que el gobierno federal no está en condiciones de aceptar el dinero, por lo que tiene la intención de tener un equipo para construir un muro en privado.

En lugar de la campaña GoFundMe, Kolfage creó una corporación sin fines de lucro llamada "We Build the Wall, Inc." (Nosotros Construimos el Muro) y está pidiendo a los donantes que redirijan sus contribuciones a la organización.

LEE: La mayoría de los estadounidenses están en contra de Trump, el muro y el cierre de gobierno

Pero honrará el reembolso, dijo en la página de la campaña, si los donantes deciden no pasar a la nueva plataforma.

"Cuando creé este evento para recaudar fondos, dije que si no alcanzábamos nuestro objetivo, reembolsaremos a los donantes. Cumpliré ese compromiso hoy. Le devolveremos su donación a la brevedad a menos que nos indique que aprueba nuestro nuevo plan de acción", dijo Kolfage sobre su campaña en favor del muro fronterizo entre Estados Unidos y México.