Trump ordenó a Cohen mentirle al Congreso, dice BuzzFeed: esta puede ser la pistola humeante en la investigación de Rusia

(CNN) — Durante gran parte de los últimos 20 meses, el presidente Donald Trump y su administración han insistido en que, a pesar de todo el humo que rodeaba su campaña de 2016, no hubo fuego. Mucha gente en la órbita de Trump entabló conversaciones y relaciones con funcionarios rusos, pero no hay evidencia de colusión y ciertamente nada que vincule a Donald Trump con ninguna mala acción.

Eso bien podría haber cambiado la noche de este jueves con este informe de BuzzFeed:

“El presidente Donald Trump ordenó a su abogado Michael Cohen mentirle al Congreso sobre las negociaciones para construir una Torre Trump en Moscú, según dos funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley una investigación del asunto”.

“Trump también apoyó un plan, establecido por Cohen, para visitar Rusia durante la campaña presidencial, con el fin de conocer personalmente al presidente Vladimir Putin y poner en marcha las negociaciones de la torre. “Hacer que suceda”, dicen las fuentes que le dijo Trump a Cohen”.

La historia de BuzzFeed también afirma que Cohen confirmó esta información al fiscal especial Robert Mueller después de que “la oficina del fiscal especial descubrió la directiva de Trump para que Cohen mintiera al Congreso. testigos de la Organización Trump y correos electrónicos internos de la empresa, mensajes de texto y un caché de otros documentos”.

Es difícil exagerar qué tan importante es esto. No hay otros medios importantes que hayan confirmado el informe de BuzzFeed. Pero si el informe es correcto, entonces el presidente de Estados Unidos ordenó a un subordinado que mintiera bajo juramento, lo cual es, en sí mismo, un delito.

No lo digo yo. Lee este intercambio entre la senadora demócrata de Minnesota Amy Klobuchar y el nominado a procurador general, William Barr, durante sus audiencias de confirmación a principios de esta semana (agradezco a Jacqueline Alemany del The Washington Post por alertarlo):

Klobuchar: Que el presidente persuada a una persona para que cometa perjurio sería una obstrucción, ¿es así?

Barr: Bueno, sí. Bueno, cualquier persona que persuada a otro para que lo haga, sí.

Klobuchar: También dijo que un presidente o cualquier persona que convenza a un testigo para cambiar el testimonio sería una obstrucción, ¿verdad?

Barr: Sí.

Y bueno, eso fue prácticamente lo que pasó, ¿no?

Pregúntese esto: ¿Por qué si no había nada preocupante o desagradable sobre las relaciones de Trump con Rusia, el presidente instruiría a Cohen para que mintiera sobre la profundidad y amplitud de las conversaciones entre los Trump y los rusos sobre un posible proyecto de construcción en Moscú? No tienes que mentir o encubrir cosas que no importan, ¿verdad?

Y sabemos por Cohen que él no solo mintió la oficina del fiscal especial sobre la Torre Trump en Moscú, pero que lo hizo porque creía que los detalles verdaderos de cuánto tiempo duraron las conversaciones con los rusos sobre el proyecto (hasta junio de 2016, según Cohen) y la participación de la familia Trump (Cohen dice que les informaba acerca de los acontecimientos frecuentemente) podría poner en peligro las posibilidades del empresario multimillonario de ganar la nominación presidencial republicana.

¿La respuesta de Trump a todo esto? Atacar a Cohen a través de su abogado, Rudy Giuliani, quien implicó que era difícil creerle a Cohen.

El problema de Giuliani es que el informe de BuzzFeed no depende de Cohen. Dice que el fiscal especial desenterró la evidencia de que Trump le había dicho a Cohen que mintiera a través de “múltiples testigos de la Organización Trump y correos electrónicos internos de la compañía, mensajes de texto y un alijo de otros documentos”.

La oficina de Mueller solo fue a Cohen para confirmar admitir que realmente lo hizo. La oficina del fiscal especial no recibió la información de Cohen. Este hecho hace que la afirmación de Giuliani de que Cohen es un mentiroso probado pierda sentido.

Si el informe de BuzzFeed es verdadero (y sí, sigue siendo un “si” porque CNN no ha corroborado los informes), entonces cambia toda la conversación de Rusia. Como observó Barr a principios de esta semana, el presidente le dijo a alguien que trabaja para él que le mienta al Congreso sobre una investigación en curso que es una obstrucción a la justicia. Y la obstrucción de la justicia es un crimen.