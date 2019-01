Adolescente que confrontó a un nativo americano dice que estaba tratando de apaciguar la situación

(CNN) — Una multitud de adolescentes rodeó a un anciano nativo americano y otros activistas y pareció burlarse de ellos después de la Marcha de los Pueblos Indígenas del viernes en el Lincoln Memorial.

Videos de la confrontación muestran a un joven sonriente con un sombrero rojo con la leyenda “Hacer a Estados Unidos Grande Otra Vez” de pie directamente frente al hombre, que estaba tocando un tambor y cantando. Se podía ver a otros niños riéndose, saltando y aparentemente burlándose de los cánticos.

Nathan Phillips, un anciano de la tribu de Omaha, dijo que la confrontación se sentía como “odio desenfrenado”. En ese momento, dijo que temía por su seguridad y la de quienes estaban con él.

El comportamiento de los estudiantes de la escuela secundaria Covington Catholic — una escuela solo para varones en el norte de Kentucky — desencadenó la condena generalizada de legisladores y celebridades, así como del distrito escolar, el alcalde de la ciudad vecina y la diócesis católica romana de Covington.

Jake Tapper de CNN obtuvo el domingo una declaración de Nick Sandmann, estudiante de tercer año de Covington Catholic, quien dijo que él es el estudiante en el video. Sandmann dijo que estaba tratando de calmar una situación tensa y negó insinuaciones de que alguien en la multitud estuviera actuando por racismo u odio.

“No estaba haciendo muecas intencionalmente al manifestante. Sonreí en un punto porque quería que supiera que no iba a enojarme, sentirme intimidado o provocar una confrontación mayor. Soy un cristiano fiel y practicante católico, y siempre trato de estar a la altura de los ideales que mi fe me enseña: ser respetuoso con los demás y no realizar ninguna acción que genere conflictos o violencia”.

Advirtió que no se deben apresurar juicios con base en el poco tiempo capturado en los videos y animó a la gente a ver videos más largos disponibles en línea, “ya que muestran una historia muy diferente a la que muestran las personas con agendas”, dijo.

“Me avergüenza que tanta gente haya llegado a creer que algo no sucedió, que los estudiantes de mi escuela cantaban o actuaban de manera racista. No lo hice, no tengo sentimientos de odio en mi corazón, y no observé a ninguno de mis compañeros de clase haciendo eso”.

La persona que filmó los videos describió la atmósfera como tensa.

Kaya Taitano, estudiante de la Universidad del Distrito de Columbia, participó en la Marcha de los Pueblos Indígenas ese mismo día. Ella dijo que los adolescentes cantaban cosas como “Construye el muro” y “Trump 2020”. Esos cánticos no se escucharon en videos revisados por la CNN.

“No me sentí segura en ese círculo”, dijo.

Taitano dijo que todo el incidente comenzó cuando los adolescentes y cuatro jóvenes afroestadounidenses, que habían estado predicando acerca de la Biblia en las cercanías, comenzaron a gritar y a decirse cosas mutuamente.

Phillips es un veterano de Vietnam que dice haber servido entre 1972 y 1976. Fue director de la Alianza de Jóvenes Nativos y realiza una ceremonia anual en honor a los veteranos nativos americanos en el Cementerio Nacional de Arlington.

“Tenía miedo, estaba preocupado por mis jóvenes amigos. No quiero causar daño a nadie”, dijo Phillips a Sara Sidner de CNN. “No me gusta la palabra ‘odio’. No me gusta ni siquiera decirlo, pero fue odio desenfrenado. Fue como una tormenta”.

Sara Sidner, Hollie Silverman, Amanda Watts y Deanna Hackney de CNN contribuyeron con este reporte.