Roma se lleva 10 nominaciones en los Oscar

(CNN Español) — La película del mexicano Alfonso Cuarón, Roma, recibió 10 nominaciones a los premios Oscar este martes.



Roma fue reconocida en las categorías más importantes: mejor película, mejor director, mejor actriz y mejor actriz de reparto.

Además, recibió la nominación para mejor película extranjera.

Estas son las categorías en las que competirá Roma el próximo 24 de febrero:

Mejor película

Black Panther

BlackkKlansman

Green Book

Roma

Bohemian Rhapsody

The Favorite

A Star is Born

Vice

Mejor director

Spike Lee – BlackKlansman

Alfonso Cuarón – Roma

Pawel Pawlikowski – Cold War

Adam McKay – Vice

Yorgos Lanthimos – The Favorite

Mejor actriz

Yalitza Aparicio – Roma

Lady Gaga – A Star is Born

Glenn Close – The Wife

Olivia Colman – The Favorite

Melissa McCarthy -Can you ever forgive me?

Mejor actriz de reparto

Amy adams, Vice

Marina de Tavira, Roma

Regina King, If Beale Street Could Talk

Rachael Weiz, The Favorite

Mejor película extranjera

Roma – México

Capernaum – Lebanon

Cold War – Polonia

Never Look Away – Germany

Shoplifters – Japan

Mejor cinematografía

Cold War

Roma

The Favorite

Never Look Away

A Star is Born

Mejor diseño de producción

Mary Poppins Returns

The Favorite

Roma

First Man

Mejor edición de sonido

Black Panther

A Quiet Place

Bohemian Rhapsody

Roma

First Man

Mejor mezcla de sonido

Black Panther

Bohemian Rhapshody

First Man

Roma

A Star is Born

Mejor guión original

The Favorite

First Reformed

Green Book

Roma

Vice