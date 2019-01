El empoderamiento de las mujeres a las puertas de la cuarta revolución industrial

(CNN Español) — Para la emprendedora peruana Mariana Costa Checa, “si sólo tenemos hombres creando tecnología, vamos a acabar en un mundo con productos que responden principalmente a sus necesidades, y las mujeres estarán menos preparadas”.

Su emprendimiento social, bautizado Laboratoria, está reduciendo la brecha de género al capacitar a las mujeres con las habilidades digitales del futuro.

Programadoras, diseñadoras, desarrolladoras de software, Ya son más de 1.000 las egresadas de este emprendimiento digital peruano que se han sumado a la fuerza laboral en Lima, tanto en el creciente sector tecnológico como en empresas tradicionales que vienen experimentando un proceso de transformación digital.

“Un laboratorio es un lugar donde se crean cosas nuevas, se experimenta, se explora y se descubre, pero este es un laboratorio femenino”, afirma Costa. Laboratoria ya tiene presencia en Chile, México y Brasil y atrae a estudiantes mujeres de entre 25 y 35 años con una frustración en común: los obstáculos al momento de conseguir trabajo en el ámbito tecnológico.

En Perú, Manuela Flores es una de sus egresadas. Al terminar el colegio a los 15 años no logró superar los exámenes de ingreso a una universidad estatal donde planeaba estudiar ingeniería de sistemas. Sin embargo, no se dio por vencida y logró completar su carrera solo para darse cuenta que no conseguía trabajo a pesar de años de entrenamiento en la universidad. En ese momento encontró a Laboratoria.

“Yo me pasé esperando una oportunidad 7 años y todo lo que esperé que sucediera en los 5 años de Universidad ocurrió en seis meses.” Manuela completó el curso de 6 meses, al estilo Bootcamp que Laboratoria lleva más de 5 años perfeccionando y hoy desarrolla aplicaciones nativas para un grupo editorial.

Son muchas las historias de inspiración que motivan a Costa, quien admite que este tipo de emprendimientos sociales son difíciles de mantener.

No obstante, después de 2 años de su creación Laboratoria recibió el elogio del expresidente de Estados Unidos Barack Obama y el presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, algo que inmediatamente los cimentó como empresa.

“Comenzamos como emprendedores en Lima en una escala muy pequeña. Fue lindísimo llamar la atención de ellos en tan poco tiempo”, recuerda Costa. Sucedió cuando fueron invitados a la Cumbre Mundial de Emprendimiento en 2016. Además, en ese año Costa fue reconocida por el MIT Technology Review como una de las 100 innovadores de menos de 35 años.

Para Costa, la meta es disminuir la brecha de género en el ámbito tecnológico y construir una red de egresadas que cambie la mentalidad en el mercado laboral. Pero su sueño es “ser parte de la construcción de un sector de tecnología en América Latina” que promueva la importancia de la diversidad e inclusión en las empresas.

“Yo soy presidenta ejecutiva de Laboratoria, pero también soy mamá de mi hija, soy hija de mis padres y tengo otro aspecto de mi vida. Personalmente trato de liderar Laboratoria de una manera, para que podamos crear un entorno donde hombres y mujeres podamos desarrollarnos por igual”.