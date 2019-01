Hipotéticamente, los estadounidenses quieren que se termine el cierre del gobierno. Pero no en la vida real

(CNN) — ¿Por qué los políticos del país parecen incapaces de establecer un compromiso para reabrir el gobierno federal? Aquí hay una idea de las encuestas recientes.

En general, el 58% de los estadounidenses se opone a expandir el muro a lo largo de la frontera de México, mientras que el 40% lo favorece. Entre los partidarios del muro, el 72% dijo que sería inaceptable aprobar una ley que no incluya fondos para el muro si termina el cierre y el 27% dijo que eso estaría bien, según un sondeo del Pew Research Center de la semana pasada.

En el otro lado, entre los que se oponen al muro, el 88% dijo que no es aceptable aprobar un proyecto de ley que incluye fondos y el 11% dijo que es aceptable. Solo un pequeño número de cada lado estuvo de acuerdo en que sería correcto aprobar una ley que tiene algo que no quieren o no tienen algo que hacer.

Compara esa intransigencia con el deseo de compromisos en una encuesta de NPR/PBS/Marista de la semana pasada, cuando el 63% dijo que le gustaban los funcionarios electos que hacen compromisos con personas con las que no están de acuerdo. Solo el 31% prefería un funcionario electo que se apegara a su puesto. Los demócratas eran un poco más propensos a querer un funcionario que haga concesiones (70%), pero la mayoría de los republicanos (58%) y los independientes están de acuerdo (66%).

El Pew Research Center preguntó si los encuestados querían que su lado pusiera en peligro las políticas específicas durante los debates presupuestarios anteriores con resultados similares, pero no con la misma intensidad.

En septiembre de 2015, se evitó por muy poco el cierre del gobierno cuando se aprobó un proyecto de ley después de que el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, anunciara su renuncia y el financiamiento de Planned Parenthood. Alrededor de un tercio apoyó un acuerdo presupuestario que eliminó los fondos para Planned Parenthood mientras que el 60% quería mantener el financiamiento.

Entre los que apoyaron el mantenimiento de Planned Parenthood, que fue la mayoría, alrededor de dos tercios dijeron que era inaceptable aprobar cualquier medida que redujera a Planned Parenthood. Un tercio de los partidarios de Planned Parenthood dijo que estarían de acuerdo con un presupuesto que no incluyera fondos para ello. Por otro lado, entre los que querían eliminar todos los fondos para Planned Parenthood, las cifras eran las mismas: dos terceras partes inamovivbles y un tercero abierto a otras vías.

Durante el tercer cierre más largo en la historia de Estados Unidos en octubre de 2013, la atención de la salud fue el tema clave. En ese entonces, los estadounidenses estaban divididos sobre si el entonces presidente Barack Obama debería aceptar un proyecto de ley que recorta o retrasa la ley de atención médica (42%) o si los líderes republicanos debían aprobar una ley sin recortes ni retrasos (44%). Una vez más, alrededor de dos tercios de ambas partes dijeron que sería inaceptable proceder con la opción que no querían. Ese cierre fue finalmente resuelto cuando los republicanos cedieron y permitieron que se aprobara un proyecto de ley de gastos con cierto aumento en las verificaciones para el acceso a la atención médica.

Tanto en el cierre de 2013 como en el cierre de 2015, el lado que terminó siendo el culpable a los ojos del público fue el lado que finalmente cedió. Entonces, el compromiso no fue recompensado en ninguno de esos casos.

En 2013, seis sondeos encontraron que la mayoría de los estadounidenses responsabilizaban a los republicanos en el Congreso por el cierre parcial del gobierno. Hubo menos encuestas en 2015, pero dos de los tres todavía encontraron culpables a los republicanos de la falta de compromiso.