Papa Francisco: el miedo irracional a los inmigrantes “nos vuelve locos”

(Crédito: VINCENZO PINTO/AFP/Getty Images)

(CNN) — Hablando de la controversia sobre el muro fronterizo del presidente Trump y el cierre del gobierno de Estados Unidos, el papa Francisco sugirió leer un editorial en el periódico del Vaticano que habla de la explotación del miedo para ganar votos y clics en Internet “El miedo nos vuelve locos “, dijo, sin dar más detalles.

Francisco hizo sus comentarios a los periodistas a bordo del avión papal durante un vuelo de 13 horas desde Roma a Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud.

Esta no es la primera vez que el Papa se ha pronunciado contra los muros. Después de visitar la ciudad fronteriza de Juárez, México, en 2016, dijo que aquellos que construyen muros y no puentes no son cristianos.

