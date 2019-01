Ahora se puede recorrer Machu Picchu con sillas de ruedas

View this post on Instagram

¡Que increíbles paisajes entre Llano Grande y Lachatao, un camino hermoso! Fausto nos contó "Tenía 11 años sin entrar al bosque en una bicicleta como cuando era ciclista profesional, la experiencia fue muy poderosa". Trabajando en equipo se pueden hacer grandes cosas y es así como habilitamos una ruta para hacer ciclismo de montaña inclusivo. Descripcion de las fotos: Personas con y sin discapacidad recorriendo los bosques de Sierra Norte, Oaxaca en biciletas y handbikes. —————- How incredible landscapes from Llano Grande to Lachatao, an amazing road! Fausto told us: “Since 11 years ago, I hadn't had the chance to enter into the woods and ride a Bicycle, as I use to do when I was a professional bicycle rider, such a powerful experience”. With teamwork we can accomplish big things, and this is how we enabled an accessible route to do adaptive handbike in the Sierra Norte Oaxaca. Photo description: People with and without disabilities exploring the woods of Sierra Norte Oaxaca, in Bicycles and Handbikes. #wheeltheworld #explorewithoutlimits #explorasinlimites #columbiaméxico #columbiasportsware #oaxaca #mexico #wheelchair #accessibility #mountainbike #docommunity #hechoamanos 📸 por @jime_cid puro talento!