Fotoperiodista colombiano de EFE que cubría las protestas en Venezuela está “desaparecido”

(Crédito: Edilzon Gamez/Getty Images)

(CNN Español) — El canciller de Colombia Carlos Holmes Trujillo expresó a través de su cuenta de Twitter su rechazo ante la “desaparición” de Leonardo Muñoz, fotógrafo colombiano de la agencia EFE, durante su asignación este miércoles en Venezuela mientras cubría las protestas. Trujillo asegura que el cónsul colombiano, así como el encargado de negocios, se encuentran al tanto de la situación.

Si bien Trujillo habla de una “detención”, la agencia EFE, servicio para el que trabaja el fotógrafo, aseguró que Muñoz junto con su motorista se encuentran “desaparecidos”. Ambos no han podido ser localizados, según reporta la agencia EFE desde las 11 AM ET, luego de que salieran a cubrir las protestas de la oposición venezolana esta mañana.

#Urgente Gobierno de Colombia rechaza la detención en Venezuela del nacional colombiano Leonardo Muñoz, fotógrafo de la Agencia EFE y exige su liberación inmediata. Exigimos respeto a la vida de nuestro connacional. — Carlos Holmes Trujillo (@CarlosHolmesTru) January 31, 2019

EFE, además, asegura haber informado a las autoridades sobre este hecho y dicen que hasta el momento no han recibido respuesta.

“Muñoz llegó a Caracas el pasado 24 de enero junto a otros dos compañeros desde Bogotá y pasó los oportunos filtros migratorios para realizar su labor en Venezuela. El equipo fue registrado por las autoridades en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, y allí declararon la labor periodística que iban a realizar en Venezuela”, según la nota periodística de la agencia internacional de noticias.

Este miércoles, se dieron a conocer las detenciones de periodistas venezolanos, chilenos y franceses. Al respecto, el canciller venezolano Jorge Arreaza dijo a través de su cuenta de Twitter que “los periodistas retenidos”, sin especificar cuáles, no contaban con la respectiva solicitud del permiso de trabajo que usualmente otorgan los consulados.

CNN no ha podido confirmar independientemente si es que Leonardo Muñoz y su motorista fueron “detenidos” así como lo asegura el canciller colombiano.