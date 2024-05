Así fue la heroica labor de civiles para rescatar a personas durante las catastróficas inundaciones en Brasil

La cantidad de muertos en el estado del sur de Brasil de Rio Grande do Sul sigue en aumento luego de varias inundaciones catastróficas. Hay cientos de personas desaparecidas y miles de desplazados. CNN habló con residentes locales y evacuados que dijeron ver cadáveres flotando, probablemente aún no incluidos en el total de muertos. Rio Grande do Sul ha sido golpeado cada vez más por eventos climáticos extremos en años recientes. La crisis climática, causada principalmente por la quema de combustibles fósiles, está potenciando el clima extremo en el mundo, volviendo muchos eventos más intensos y frecuentes. Julia Vargas Jones tiene el informe.