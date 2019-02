5 cosas que debes saber este 1 de febrero: ¿El fin de la guerra al narco?

El cierre parcial del Gobierno hizo posible que 50 elefantes marinos dieran a luz a sus crías con tranquilidad y sin turistas disparándoles con sus cámaras. Además, la intimidación que Juan Guaidó denunció que sufrió su familia y la subasta de un meteorito en forma de corazón. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. “No intimidarán a esta familia”

Esta frase la dijo el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino de Venezuela el 23 de enero en cabildo abierto. Desde la puerta de su casa este jueves, con su hija en brazos y junto a su esposa, le agradeció a los ciudadanos que denunciaron, según él, la presencia cerca de su hogar de cuatro funcionarios de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana en una camioneta preguntando por su esposa, sin orden, con el objetivo de “generar miedo”. “Están midiendo la capacidad de reacción pero el jueguito les salió mal”, dijo. Por su parte, la Policía Nacional Bolivariana negó toda relación con la denuncia.

También el jueves, en entrevista con Christiane Amanpour, de CNN, Guaidó se negó a descartar la intervención militar estadounidense: “Aquí en Venezuela estamos haciendo todo lo posible para presionar, para que no tengamos que enfrentarnos a un escenario que nadie desearía tener”. Además, en entrevista con Reuters, Juan Guaidó, dijo que ha enviado comunicaciones tanto al gobierno de China como al gobierno de Vladimir Putin y reiteró que un cambio de regimen en Venezuela beneficiaría a ambos gobiernos extranjeros.

2. Frío

Tal parece que el frío extremo en Estados Unidos, que ya cobró la vida de más de una decena de personas, dará una tregua el fin de semana. Este jueves, más de 216 millones de personas enfrentaron temperaturas de congelación, y 84 millones de ellas no vieron el termómetro ni siquiera cercano a los 0 grados centígrados. Atlanta, que se estremeció con -28 grados centígrados esta semana, disfrutará de temperaturas de unos 15 grados cuando reciba al Super Bowl el domingo –mira las medidas que tomó la ciudad y las dificultades de los aficionados para llegar al evento deportivo del año–. Y mientras los estadounidenses sufren de frío –y admiran, a la vez, la belleza del lago Michigan congelado–, en Australia el clima está al otro extremo.

3. ¿Fin de la guerra al narco?

“No hay guerra, oficialmente ya no hay guerra”, dijo este miércoles el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su comparecencia diaria ante los medios de comunicación desde Palacio Nacional, la sede del gobierno mexicano. La declaración fue como respuesta a una periodista que le preguntó que a cuántos líderes de carteles habían detenido durante su presidencia, y AMLO le respondió que ninguno porque la estrategia del gobierno para detener capos del narcotráfico había cambiado por la de “bajar el número de homicidios, bajar el número de robos, el que no haya secuestros. Eso es lo fundamental, no lo espectacular. Se perdió mucho tiempo en eso y no se resolvió nada”, afirmó.

4. Trump y la emergencia en la frontera

Aumentan las posibilidades para que el presidente Donald Trump declare una emergencia nacional en la frontera. Al ceder a la reapertura del Gobierno sin recibir fondos para el muro, sólo le quedaría la emergencia nacional para tomar del dinero asignado a otros departamentos y utilizarlo en su anhelado proyecto fronterizo, ya que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se mantiene firme: “No habrá dinero del muro en la legislación” que elabora una comisión del Congreso. Y a esto, Trump respondió “Si no hay un muro, no funciona. Ella solo está jugando juegos. Si no hay un muro, no funciona”.

5. Los dispositivos electrónicos de Roger Stone

El FBI confiscó dispositivos electrónicos de la casa, departamento y oficina de Roger Stone, exasesor y amigo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En ellos, según dijo el jueves el fiscal especial Robert Mueller, había información de “varios años” recolectada en las cuentas de iCloud, correo electrónico y hardware, entre la que se puede contar informes de casos del FBI, solicitudes de registro y resultados, registros bancarios y financieros, y los contenidos de numerosos dispositivos físicos (por ejemplo teléfonos celulares, computadoras y discos duros). Stone se declaró inocente la semana pasada de siete cargos por mentirle al Congreso, obstrucción de justicia y manipulación de testigos. Este viernes por la tarde se presentará ante la jueza federal de distrito Amy Berman Jackson.

A la hora del café

Una foca gigante regresa a casa

Los policías de California salvaron a una foca perdida. Así la ayudaron a regresar al mar.

Rafael Nadal se compromete con su novia por 14 años

El tenista le hizo la propuesta a Mery Perello mientras la pareja estaba de vacaciones en Roma en mayo, informó la revista española Hola.

Un meteorito en forma de corazón

Cayó sobre Siberia en 1947 y será subastado por la casa de subastas británica Christie’s.

Una cavidad glaciar de dos tercios el tamaño de Manhattan

El gigantesco agujero, de casi 300 metros de profundidad, podría dar indicios de la rápida descomposición del hielo.

Cifra

2,7 kg

El peso de un enorme aguacate hawaiano que podría romper el récord Guinness.

Cita

“No dejen escapar a Guzmán como otros lo han hecho”.

La fiscal asistente en el caso contra el Chapo Guzmán, Andrea Goldberg, al dirigirse a los miembros del jurado.

Y para terminar

Elefantes marinos y cierre de gobierno

Un grupo de 50 elefantes marinos halló en las playas del centro de visitantes del cabo Punta Reyes, en California, el lugar ideal para dar a luz a sus crías. La ausencia de gente, por cuenta del cierre parcial del Gobierno, lo hizo posible.