Segunda cumbre de Donald Trump y Kim Jong Un sería en Vietnam, dicen fuentes

(CNN) — El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un planean reunirse en Vietnam a fines de febrero, según una fuente familiarizada con el tema.

Un alto funcionario del gobierno y una segunda fuente con conocimiento dicen que el plan actual es que la segunda cumbre entre el presidente Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un se celebre en la ciudad costera vietnamita de Da Nang. Los últimos detalles del plan están siendo ajustados.

Durante mucho tiempo se ha creído que Vietnam será el lugar de la cumbre. La Casa Blanca anunció la segunda reunión entre los dos líderes el 18 de enero después de las conversaciones con Kim Yong Chol, el principal negociador de Corea del Norte sobre conversaciones nucleares. La primera reunión de este tipo entre los dos líderes tuvo lugar en junio en Singapur.

La fuente dijo que no hay discusiones en este momento para que Trump se reúna con el presidente de China Xi Jinping en la cumbre, pero la fuente dice que Xi apoya la cumbre.

La agenda de Trump durante la cumbre aún no está clara.

El jueves, el principal enviado del Departamento de Estado para Corea del Norte, Steve Biegun, dijo que Estados Unidos no busca invadir el reino ermitaño y parecía indicar claramente que Estados Unidos estaría dispuesto a poner fin formalmente a la Guerra de Corea.

“El presidente Trump está listo para poner fin a esta guerra”, dijo Biegun en un discurso en Stanford. “Se acabó. Ya está hecho. No vamos a invadir Corea del Norte. No buscamos derrocar al régimen de Corea del Norte”.

Biegun desestimó la posibilidad de que Estados Unidos acepte retirar las tropas de Corea del Sur como una concesión a Kim Jong Un, una medida que a algunos les preocupaba que pudiera hacer Trump.

La cumbre de Trump y Kim en Singapur finalizaron con el compromiso del líder norcoreano de “trabajar hacia la desnuclearización total de la península de Corea”, pero las negociaciones parecen haberse estancado desde entonces. Muchos críticos acusan a la administración Trump de no lograr que Kim acepte detalles en su primera cumbre.

El miércoles, Trump reprendió públicamente a sus agentes de inteligencia después de que habían contradicho varias de sus afirmaciones de política exterior, incluida Corea del Norte, durante una audiencia en el Senado el martes.

El director de Inteligencia Nacional, Dan Coats, dijo durante una audiencia que es poco probable que Corea del Norte “abandone por completo sus armas nucleares”. La directora de la CIA, Gina Haspel, dijo que Pyongyang “se ha comprometido a desarrollar un misil de largo alcance con armas nucleares que represente una amenaza directa para Estados Unidos”.

Trump dijo el jueves que esos mismos jefes de inteligencia le dijeron que sus comentarios habían sido sacados de contexto y que habían sido “totalmente citados” y que toda la administración estaba en sintonía.

A principios de este mes, Trump dijo a los periodistas: “Corea del Norte, lo estamos haciendo muy bien. Y nuevamente, no hay cohetes. No hay cohetes. No hay nada. Nos está yendo muy bien”.

— CNN, Jennifer Hansler, Kylie Atwood y Zachary Cohen contribuyeron con este informe.