Tres puntos de acopio internacional, llamado al ejército y planificación clandestina para su distribución: las claves de la ayuda humanitaria para Venezuela

(CNN Español) — La ayuda humanitaria hacia Venezuela ya está en camino y proviene de diferentes fuentes como Estados Unidos y algunos países europeos, y Colombia está jugando un papel importante en la entrega de esta ayuda para el vecino país sumido en crisis.

Este lunes, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia (UNGRD) anunció que está coordinando junto con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, y su equipo de trabajo, “la recepción y movilización de ayuda humanitaria” para ese país, por lo que abrió un centro de recepción de ayuda la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander, fronteriza con Venezuela.

La ayuda humanitaria es una de las primeras acciones de Guaidó, que se proclamó presidente interino, y quien ha dicho que en esta primera etapa, la ayuda irá a “satisfacer las necesidades urgentes de los venezolanos”.

Esto es lo que sabemos de este plan.

¿Para qué la ayuda humanitaria?

Venezuela se enfrenta a una crisis humanitaria sin precedentes. El colapso económico del país que se fue profundizando con el pasar del tiempo, se convirtió en una crisis humanitaria en la que muchos venezolanos no tienen alimentos básicos, ni insumos médicos de primera necesidad.

Unos de los objetivos a corto plazo para Venezuela, según Juan Guaidó, que se proclamó presidente interino del país el 23 de enero, es solicitar la protección de los activos en el exterior, y solicitar ayuda humanitaria.

Mira: “La ayuda humanitaria debe sacudir la conciencia de las Fuerzas Armadas”

¿Cómo va a ingresar?

Guaidó dijo el pasado sábado que el primer paso sería crear una coalición internacional para ayudar con la ayuda humanitaria, con tres puntos de recolección, en Colombia, Brasil y una isla del Caribe.

El segundo paso, según Guaidó, es exigirles a los militares venezolanos que permitan ingresar la ayuda al país. Y este lunes volvió a retirar el llamado a los soldados de Venezuela a que se pongan de lo que él llama “el lugar correcto” y permitan entrar esa ayuda para salvar las vidas de miles de personas que la necesitan.

¡El momento es AHORA soldado de la patria! ¿Le vas a negar la ayuda humanitaria, inclusive a tu mamá? Si tienes dudas pregúntale a tu familia ¿Qué es lo correcto? Ayuden a salvar la vida de venezolanos, que como ustedes, sufren de hambre y mueren de mengua por el régimen. pic.twitter.com/NKmM8Ues9Q — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) February 5, 2019

Este martes, el diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, que es presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria, dijo que una vez se reciba la ayuda en los centros de acopio, se anunciará qué insumos serán distribuidos y a qué destinos serán enviados.

Agregó que no se hará público qué organizaciones están participando en el proceso de implementación con el fin de protegerlas y evitar que se ponga en “riesgo muchas de las operaciones, que de manera casi clandestina” están haciendo muchas de esas organizaciones.

Pizarro también hizo un llamado a “enfermeros, médicos, nutricionistas, psicólogos, monjas, sacerdotes, seminaristas”, para que empiecen a prepararse para un “gran voluntariado” para distribuir la ayuda humanitaria.

Sobre potenciales conflictos en territorio venezolano a la hora de enviar la ayuda, el director de la UNGRD de Colombia, Eduardo José González, dijo este martes que el plan es recibir la ayuda humanitaria y mantenerla en el centro de acopio de Cúcuta hasta que sea “el momento oportuno” para enviarla a Venezuela.

“El plan es solo uno: ningún tipo de confrontación y poderle ayudar al pueblo venezolano. Ese es el único plan que se tiene, esperamos que todo se pueda solucionar, que se pueda hacer de una manera cordial”, dijo González en declaraciones a la W Radio de Colombia.

¿Quién donará la ayuda humanitaria?

El gobierno de Estados Unidos, a través de la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), dijo que está “trabajando duro” para entregar la ayuda humanitaria a Venezuela.

Mark Green, administrador de USAID, publicó un tuit en el que mostraba toneladas “de alimentos suplementarios listos para consumir para niños desnutridos”.

Entre tanto, el director de la UNGR de Colombia, que está coordinando la ayuda humanitaria desde ese país, dijo que lo primero que va a entrar a Venezuela son “alimentos no perecederos, kit de aseo, kit familiares y algún tipo de medicinas”, en declaraciones con W Radio

A Colombia esas ayudas llegan por medio terrestre y aéreo, según González.

También la agencia sueca de cooperación para el Desarrollo Internacional, SIDA, dijo el pasado viernes que enviaría unos 7,2 millones de dólares para ayudar a los venezolanos tanto fuera como dentro del país, “que tienen grandes necesidades de alimentos, agua potable, salud y atención médica”, dijo la agencia en un comunicado.

El gobierno de España, en cabeza de su presidente Pedro Sánchez, dijo este lunes que “promoverá” en la Unión Europea y en Naciones Unidas “un plan de ayuda humanitaria, para paliar urgentemente la grave situación que se vive en Venezuela”.

¿Quién recibirá primero las ayudas?

La primera etapa de la ayuda humanitaria estará destinada “a los venezolanos que estén en riesgo de morir”, dijo Guaidó este lunes.

“La ayuda humanitaria es una necesidad urgente en nuestro país, es una necesidad de cientos de miles de venezolanos que hoy no tienen acceso a medicinas, a alimentos, que no tiene las condiciones mínimas en el sistema hospitalario y de salud para poder ser atendidos”, agregó este martes el diputado Pizarro. “Tiene un solo foco: salvar vidas”.

¿Qué dice el gobierno de Nicolás Maduro?

El presidente Nicolás Maduro ha negado que en el país haya una crisis humanitaria y este lunes rechazó el ingreso de ayuda humanitaria diciendo que en su país no son “mendigos de nadie”.

“Venezuela no es un país de mendigos, no somos mendigos de nadie. Todo lo que necesitamos podemos y debemos producirlo en Venezuela”, dijo Maduro ante una multitud de seguidores.

Pero Pizarro dijo que la ayuda humanitaria no es una limosna, sino una “necesidad urgente en el país”.

“La ayuda humanitaria no se trata de cambiar la dependencia de unos por la dependencia de otros. La ayuda humanitaria es una necesidad urgente en nuestro país, es una necesidad de cientos de miles de venezolanos que hoy no tienen acceso a medicinas, a alimentos, que no tiene las condiciones mínimas en el sistema hospitalario y de salud para poder ser atendidos”, dijo.

¿Por qué ahora?

Durante mucho tiempo, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro ha negado que existe una crisis social y humanitaria en el país, y por tanto se ha negado a solicitar ayuda humanitaria.

Este martes, el diputado Pizarro dijo que desde 2016 la Asamblea de mayoría opositora al gobierno Maduro ha trabajado para que al país entre ayuda humanitaria, pero no ha sido posible debido a la negativa del gobierno Maduro de no permitir dicha ayuda.

“Por eso importante recalcar que al punto que hemos llegado hoy de emergencia compleja es un punto que se pudo haber evitado si la mezquindad del poder hubiera permitido que la ayuda entrara a tiempo”, dijo Pizarro en una rueda de prensa este martes.