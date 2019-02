Venezuela Aid Live: otros conciertos con fines benéficos en la historia

(CNN Español) — Un concierto que convoca a miles de personas en la frontera entre Colombia y Venezuela buscará llamar la atención sobre la crisis humanitaria que se vive en Venezuela.

Decenas de artistas de Venezuela, Colombia, Brasil, México y España unirán sus voces en el puente internacional de Tienditas, en Norte de Santander, Colombia, en un concierto gratuito conocido como Venezuela Aid Live que busca “dar a conocer al mundo la trágica situación que viven los venezolanos, tanto dentro como fuera de su país”.

Con este concierto se esperan recoger 100 millones de dólares para ayuda humanitaria para Venezuela, con donaciones a través de la página web.

Aunque esta iniciativa creada por el empresario británico Richard Branson ha llamado la atención de medios de comunicación de todo el mundo —y hasta del propio gobierno de Venezuela, que convocó su propio concierto llamado ‘Hands Off Venezuela’ en el Puente Internacional Simón Bolívar, que queda a 10 kilómetros al sur— no es la primera vez que la música busca llamar la atención de una situación humanitaria.

Live Aid, 1985

El concierto Live Aid nació de la preocupación por las víctimas de la hambruna en Etiopía.

La crisis hizo que se creara la canción “Do They Know It’s Christmas?”, un single británico compuesto por Bob Geldof y Midge Ure, y luego, la canción ‘We Are the World’, un sencillo estadounidense encabezado por Harry Belafonte y Ken Kragen. Con ambas canciones alcanzaron el número 1 en sus respectivos países, y comenzó un movimiento para un show en vivo para recaudar dinero para la causa.

El concierto, que tuvo lugar el 13 de julio de 1985, se emitió en vivo tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos: en el estadio Wembley de Londres y en el ahora difunto JFK Stadium en Filadelfia.

Entre los artistas que participaron estaban Sting, Elton John, U2, Run-DMC, The Pretenders, Madonna, Bob Dylan, Quenn y, a ambos lados del Atlántico, gracias a un oportuno vuelo de Concorde, Phil Collins.

El concierto fue visto por cerca de 1.900 millones de espectadores en 150 países, la audiencia más grande del mundo para ese momento. El promotor del concierto Harvey Goldsmith creyó que recaudaría 1 millón de dólares, pero al final se recogieron 70 millones de dólares y más adelante lograron los 140 millones de dólares en total.

El éxito del Live Aid dio origen a otras recaudaciones de fondos, incluyendo Farm Aid y Live 8.

Live 8, presionando a los líderes del G8

El 2 de julio de 2005, millones de personas asistieron a conciertos en todo el mundo en un evento musical masivo para llamar la atención sobre la pobreza mundial.

El Live 8, un concierto que se celebró 20 años después del legendario Live Aid de 1985 para combatir el hambre en África, fue nombrado como el mayor espectáculo del mundo. Las presentaciones en vivo se hicieron en las principales ciudades de los países del G8: Tokio, Berlin, Londres, París, Roma, Filadelfia, Moscú, Johannesburgo, en Sudáfrica y Ontario,en Canada.

Los conciertos simultáneos en 10 ciudades del mundo buscaban llamar la atención y crear conciencia sobre la pobreza mundial y presionar a las naciones del G8 para que hicieran más para aliviar el sufrimiento. Además, pidieron 25.000 millones de dólares adicionales en ayuda efectiva para África junto con otros 25.000 millones de dólares para los otros países más pobres del mundo.

En total participaron 150 artistas, entre ellos Coldplay, Dido, Ms Dynamite, Madonna, Sting, Robbie Williams, Bon Jovi, Destiny’s Child, Alicia Keys, entre otros.

Más de 26 millones de personas en todo el mundo enviaron mensajes de texto para apoyar el Live 8, estableciendo un récord mundial para un solo evento, dijeron los organizadores en ese entonces.

Concierto Paz sin fronteras

Aunque estos conciertos, liderados por el cantante colombiano Juanes en 2008 y 2009, no buscaron recaudar fondos, sí querían llamar la atención hacia la convivencia pacífica entre países hermanos.

El primero de ellos se realizó en 2008 en el Puente Internacional Simón Bolívar, que une a Colombia con Venezuela, cuyo fin era suavizar las tensiones entre ambos países. En este participaron artistas latinos como Juan Luis Guerra, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Ricardo Montaner y Juanes.

En 2009, el concierto se repitió, esta vez en la Plaza de la Revolución de La Habana, Cuba, que según estimaciones de los organizadores, convocó a 1,1 millón de personas, aunque para otros hubo menos. Sin embargo, para ese momento fue el evento más grande convocado en ese icónico punto de La Habana desde la misa masiva del papa Juan Pablo II frente a unos 850.000 espectadores en 1998.