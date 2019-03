Un adolescente ahorra durante 2 años para comprarle a su amigo una silla de ruedas eléctrica

(CNN) — Dos amigos de la escuela secundaria en Norman, Arkansas, le están recordando al mundo el poder de la amistad y cómo puede cambiar vidas.

La historia de Tanner Wilson y Brandon Qualls ha ganado atención nacional y ha animado los corazones en las redes sociales debido al acto desinteresado de Tanner.

Brandon, quien usa una silla de ruedas para moverse, ha estado usando un modelo de empuje manual durante años.

La silla se estaba convirtiendo en una especie de dolor para Brandon, porque tenía que abrirse camino a través de los pasillos de clase en clase alrededor de Caddo Hills High School.

“Mis brazos se cansaban mucho”, le dijo Brandon a News9 TV.

Tanner gastó dos años de ahorros en su trabajo, trabajando a tiempo parcial en un taller mecánico local, para comprarle a Brandon una silla de ruedas eléctrica el mes pasado, dijo a CNN su madre, Colleen Carmack.

Tanner presentó la nueva silla de ruedas a Brandon frente a sus compañeros de clase, lo que fue una completa sorpresa para Brandon.

“Entraron y mi cara se hinchó”, dijo Brandon a News9. “Estaba llorando por todas partes. Pensé: ‘Vaya, no puedo creer que haya hecho eso por mí'”.

“Ha sido mi sueño tener uno de estos”, dijo Brandon. “Y mi sueño se hizo realidad”.

“Él siempre ha estado ahí para mí”

Cuando ves a Brandon y Tanner darse un saludo con los puños mientras caminan por los pasillos de Caddo High, es obvio lo unidos que están estos amigos.

Pero el regalo de Tanner claramente fue más allá de la norma.

“Simplemente ha sido un muy buen amigo y quería hacerle un favor”, dijo Tanner. “Sentí que tenía que hacerlo… Brandon, él siempre ha estado ahí para mí”.

Carmack le dijo a CNN que su hijo Tanner se ha sentido animado por toda la atención de los medios, y sonríe cuando lee mensajes que la gente ha publicado en línea sobre su buena acción. “Ambos merecen la atención porque ambos son grandes y maravillosos niños”, dijo Carmack.

¿Está sorprendida por el comportamiento de su hijo? No, en absoluto. “Ese es él. Él siempre se ha ocupado de todos los demás y no de él mismo”, dijo. “Le hemos dicho, no llegas a ningún lado siendo malo”.

Ella dice que Tanner ha “tenido algunas malas experiencias durante el último año, así que el hecho de pueda ayudar a alguien más realmente lo ha sacado a relucir, al saber que él hizo la diferencia. Y puedo ver una diferencia en él, como querer salir y hacer más.

“Estamos hablando de la universidad. Él tenía esa meta, pero ahora está hablando más de eso”.

Tanner y Brandon han sido amigos por años, dijo Carmack. “Hablan mucho sobre automóviles, camiones y ese tipo de cosas. Estoy muy orgullosa de ambos”.

Carmack dijo que tiene un deseo para Brandon: un vehículo que pueda transportar su nueva silla de ruedas. “Sus padres no tienen una manera de llevar su silla de ruedas a casa”, dijo. “Está atascada en la escuela en este momento. Su vehículo no es accesible para sillas de ruedas”.

Decorada con llamas

Ginger Wray, una de las maestras de Brandon, dijo a KTHV que colaboró en la buena acción al decorar la silla con llamas de color naranja en los guardabarros y su apellido “Qualls” adornado en la parte posterior.

La maestra Kathy Baker le dijo a KARK.com que este tipo de comportamiento no es nuevo para Tanner. “Le encanta hacer cosas por los demás”, dijo Baker. “Él es sólo un gran joven”.

Tanner simplemente desea que “las personas se preocupen más por los demás que por ellos mismos”.

Su acto desinteresado tendrá beneficios a largo plazo.

“Es increíble”, dijo Brandon a News9, y agregó que aún se está acostumbrando a conducir su nueva silla de ruedas. “Puedo golpear algunas puertas, pero vale la pena”.

El regalo de Tanner también ha creado un gran revuelo entre sus otros compañeros de clase.

“Todos me preguntan: ‘¿Valió la pena? ¿Valió la pena?’

“Sí”, dijo. “100%”.