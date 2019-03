¿Por qué marchan las mujeres en Argentina? Tres líderes del feminismo nos explican sus razones

(CNN Español) — Mabel Bianco se presenta como médica feminista, pero además es la presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). Este 8 de marzo ella marchará porque cree necesario “exigir que se respeten los derechos de las mujeres a la igualdad y a poder vivir libres de toda forma de violencia y discriminación”.

Para ella, esto incluye principalmente “el derecho a la interrupción legal del embarazo, la eliminación de la violencia y los femicidios, el derecho a igual trabajo, igual remuneración y que las tareas de cuidados no remuneradas sean compartidas y no exclusivamente responsabilidad de las mujeres”. Para eso propone que dichas tareas se compartan entre el Estado, el sector privado y las familias.

MIRA: Nuevo feminicidio en Argentina: una adolescente embarazada fue asesinada de 11 puñaladas

En 2019 habrá elecciones presidenciales en Argentina. Bianco anhela que se incorporen mujeres con perspectiva de género en los poderes legislativos provinciales, municipales y nacionales. “Que también haya mujeres con perspectiva de género gobernadoras, intendentas y también en otros ámbitos como eI de empresas, la conducción de los sindicatos y en el Poder Judicial”, agrega.

Sin embargo aclara que lo más urgente hoy es “la legalización o despenalización del aborto, combatir los femicidios y la violencia de género, implementar la ley de Educación Sexual Integral para que chicas y chicos eliminen los roles estereotipados de ser hombres y mujeres, y que sepan cómo ejercer su sexualidad sin riesgos para su salud, en forma placentera y sin tener embarazos que no planifican”.

Raquel Vivanco es una referente del movimiento “Marea Feminista Popular y Disidente” y también está al frente de la presidencia del Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”. Este viernes se movilizará para denunciar “las terribles violencias y discriminaciones que sufrimos las mujeres en pleno siglo XXI” y exigir “que dejen de matarnos”. Este jueves la asociación civil La Casa del Encuentro presentó un informe que afirma que durante 2018 en Argentina se cometió un feminicidio cada 32 horas.

Vivanco también sumá a sus razones para marchar las dificultades económicas que atraviesa Argentina. “En contextos de ajuste y endeudamiento, las mujeres y las disidencias somos las más perjudicadas. Por eso paramos para hacer visible que la pobreza es violencia y tiene cara de mujer”.

MIRA: ¿Cómo determinan los fiscales qué es un feminicidio?

El 2018 fue un año clave para el feminismo en Argentina. A pesar de que no se logró aprobar en el Congreso el proyecto de ley para legalizar el aborto en el país, considerado como uno de los principales reclamos junto con el cese de los feminicidios, el movimiento se instaló como un actor político y social. “Se logró la media sanción de la ley de Interrupción Legal del Embarazo. A pesar de que no aprobó en el Senado, conquistamos la despenalización social del aborto. Este 2019 seguimos en estado de alerta y movilización”, afirmó Vivanco.

Vivanco tiene un anhelo: “Que sigamos consolidando nuestra lucha, unidas en la diversidad, y que pongamos en práctica nuevas lógicas de hacer política”.

Entre las principales asignaturas pendientes menciona el aborto legal, la aplicación de leyes vigentes como la de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y la ley de Educación Sexual Integral. “También el reconocimiento y valoración del trabajo no remunerado que hacemos las mujeres dentro del hogar y la falta de igualdad de derechos y oportunidades en el ámbito laboral”.

Claudia Piñeiro es una escritora argentina, dramaturga, guionista de televisión y colaboradora de distintos medios impresos. A lo largo de su carrera ha obtenido diversos premios nacionales e internacionales por sus obras literarias, teatrales y periodísticas. En Argentina se convirtió en una de las caras más conocidas a la hora de hablar del feminismo.

MIRA: La lucha de las mujeres argentinas contra la violencia y a favor del aborto en 2018

“Como tantas mujeres que van a marchar en todas partes del mundo, yo me sumo para consolidar los derechos que obtuvimos y para pedir ampliación de los derechos que nos faltan. Creo que una de las consignas que en algunas ciudades del mundo surgió -“Ni un paso atrás”- significa que no estamos dispuestas a perder lo que conseguimos. Pero no alcanza, avanzamos muchísimo, logramos que nos vieran, somos el movimiento cívico-político más importante en este momento, pero necesitamos que nos otorguen los derechos que nos faltan y que tengamos igualdad de posibilidades en todos los aspectos”.

Entre esos derechos faltantes, Piñeiro menciona el aborto legal, seguro y gratuito. “Que no haya más muertes de mujeres por ser mujeres. Es necesaria la implementación urgente, en todas las provincias, de los protocolos de aborto establecidos en la ley, que en algunas jurisdicciones no se aplica, y lo que está dispuesto en la ley de Educación Sexual Integral, que tampoco se aplica en algunas provincias”.

Piñeiro aspira que en 2019 se avance en una ley que norme la interrupción del embarazo. “En un año electoral será difícil, pero intentaremos mantener el tema vigente para que nadie se olvide que urge su resolución. Le preguntaremos a todos los políticos que se postulen en las listas si están dispuestos o no a otorgar un derecho que es de salud pública”, concluye.

Una frase que te identifica

Mabel Bianco, presidente de la FEIM: “Defiendo la igualdad de las mujeres, porque así se fortalecen los derechos de hombres y mujeres y logramos una democracia igualitaria”.

Raquel Vivanco, referente del movimiento Marea Feminista Popular y Disidente y presidenta del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven: “Lo personal es político”.

Claudia Piñeiro, escritora, dramaturga y guionista de televisión: “Que sea ley”.