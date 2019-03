Así fue cómo 34 llamadas telefónicas grabadas hicieron caer la estafa de admisión a la universidad

(CNN) — Rick Singer llamó a su cliente, el padre rico de un estudiante universitario, y empezó a decir lo que había preparado.

Que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) estaba auditando su fundación, dijo por teléfono y tenía algunas preguntas sobre los pagos que los padres habían hecho.

Singer definitivamente no iba a decirle al IRS que el dinero era en realidad para hacer trampa en los exámenes de ingreso a la universidad (SAT o ACT) dijo. Tampoco mencionó que el dinero de los padres se destinó a sobornar a los entrenadores universitarios para que falsamente llevaran a sus hijos a universidades de élite. En cambio, les diría que el dinero era para caridad. ¿Suena bien?

“Perfecto. Lo tengo”, respondió uno de los padres.

“Por supuesto”, le dijo otro padre.

“Creo que ese es el — el tacto adecuado, seguro”, dijo un padre diferente.

De hecho, no hubo una auditoría activa del IRS. Cada llamada a un padre fue una configuración, realizada por Singer bajo la dirección de agentes de la ley y registrada para implicarlos aún más en la mayor estafa de admisión a la universidad enjuiciada en EE.UU..

Singer, enfrentando una montaña de evidencia en su contra, comenzó a cooperar con investigadores federales en septiembre de 2018.

Como parte de su cooperación, Singer hizo 20 llamadas de este tipo a clientes en las instalaciones de la policía del 23 al 27 de octubre, según el denuncia penal, una operación que dio a los fiscales la confirmación del conocimiento de los padres sobre la estafa.

La operación continuó hasta el 3 de marzo. En total, Singer hizo 34 llamadas a clientes bajo dirección de la policía y muchas otras sin su dirección. El martes pasado, los fiscales anunciaron que un total de 50 personas habían sido arrestadas en el extenso plan, incluidos 33 padres adinerados.

Lo que dijeron los padres

La denuncia penal contra esos padres incluye transcripciones de estas llamadas telefónicas grabadas que bien podrían ser una comedia absurda. Muchos admitieron libremente el conocimiento de la estafa, y algunos incluso dijeron que habían utilizado esa donación caritativa como una una forma de ahorrar en impuestos.

En una llamada realizada el 29 de noviembre, Singer le dijo a Agustin Huneeus, propietario de un viñedo de Napa, que no iba a contarle al IRS sobre el pago de 50.000 dólares de Huneeus para el fraude en los SAT de su hija. Singer dijo que quería asegurarse de que estuvieran en la misma página y que el dinero se destinara a niños marginados, según la queja.

“Amigo, amigo, ¿qué piensas, que soy un imbécil?”, dijo Huneeus, de acuerdo con la denuncia.

“Lo tengo, [Rick] – Lo tengo”, supuestamente agregó. “Voy a decir que me ha inspirado cómo estás ayudando a los niños desfavorecidos a ingresar a la universidad. Lo tengo totalmente”.

Huneeus ha sido acusado de conspiración para cometer fraude de correo y fraude de servicios honestos y debe presentarse ante el tribunal el 29 de marzo. CNN se ha comunicado con Huneeus para hacer comentarios.

O considere los extractos de una llamada telefónica grabada del 24 de octubre con Marci Palatella, directora ejecutiva de una empresa de distribución de licores. Singer le recordó que había pagado 75.000 dólares para hacer trampa en los exámenes SAT y más de 400.000 dólares para que su hijo ingresara a la USC.

Luego acordaron ponerse en la misma página y decir que el dinero era para caridad, según la queja.

“Quiero decir, me encanta el trabajo que está haciendo y me encanta el hecho de que ayude a cuidar a estos niños y los inspire y salga a las comunidades”, dijo Palatella, según una transcripción de la denuncia.

“Fue un año en que pudimos permitirnos hacerlo. Eso es … lo cual no es cierto, pero … (risas). Nos aseguramos de que lo fuera.”

Palatella ha sido acusado de conspiración y debe presentarse en la corte el 29 de marzo, dijo el Departamento de Justicia. CNN se ha contactado con a ella para hacer comentarios.

Defectos en el plan

Sin embargo, usar a alguien con el historial de Singer como el punto focal de estas llamadas telefónicas no siempre fue fácil.

Singer se declaró culpable de cargos de extorsión, conspiración de lavado de dinero y conspiración para estafar a Estados Unidos en una corte federal en Boston la semana pasada. También se declaró culpable de obstrucción a la justicia.

Ese último cargo llegó en octubre, un mes después de que comenzó a cooperar con los investigadores, porque advirtió a varios de sus clientes que si recibían una llamada de él, lo más probable es que estuviera siendo grabada.

Singer admitió durante su audiencia en la corte que le dijo al padre de un posible candidato que tenía puesto un micrófono y que no deberían decir nada ilegal.

“Aún no has hecho nada malo, así que no digas nada que pueda ser perjudicial para ustedes porque no han hecho nada, lo cual fue absolutamente ilegal”, dijo Singer.

Singer obstruyó la justicia con al menos seis familias que habían participado en la estafa o planeaban hacerlo, dijeron los fiscales.

Además, las transcripciones muestran que algunos padres se resistieron a hablar sobre el tema por teléfono.

En una llamada realizada el 25 de octubre, Singer dijo lo que tenía preparado sobre la auditoría del IRS cuando Devin Sloane, el fundador y director ejecutvivo de un proveedor de sistemas de agua potable y aguas residuales, lo interrumpió.

“Espera [inaudible], espera”, dijo supuestamente Sloane, “déjame hacerte una pregunta, ¿no deberíamos juntarnos a tomar un café sobre esto en lugar de hacerlo por teléfono?”

Singer respondió “Lo que sea que quieras hacer, estoy bien”. La demanda no dice si realmente se reunieron para tomar un café.

Sloane fue acusado de conspiración para cometer fraude de correo y fraude de correo de servicios honestos. CNN se acercó a Sloane para hacer comentarios

De las 34 llamadas hechas a la policía, la última llegó el 3 de marzo, apenas una semana antes de que los cargos se hicieran públicos.

En esa llamada, Singer le dijo a Stephen Semprevivo, un ejecutivo de ventas en Los Ángeles, que Georgetown estaba investigando por qué estudiantes como el hijo de Semprevivo, que no eran jugadores de tenis, habían sido aceptados como reclutas.

Después de un poco de discusión, la llamada se desconectó. Semprevivo le devolvió la llamada a Singer y dijo que no se sentía cómodo hablando sobre el tema, afirma la queja. Luego negó saber que su hijo fue admitido a través de un plan.

“Saben, todo lo que sé es que nosotros, nosotros sabemos, los usamos para las cosas de caridad y los usamos para la asesoría, y sus tratos son sus tratos”, dijo Semprevivo, según los registros.

Singer intentó aclarar el tema: “¿No está de acuerdo con que lo hayamos logrado a través del tenis y no lo sabía [inaudible]?”

“No lo hago. No lo hago. Yo … sabes, hiciste lo que hiciste, [Rick], y esas fueron tus cosas. ¿De acuerdo?”, supuestamente dijo Semprevivo.

Semprevivo fue acusado de conspiración para cometer fraude de correo y fraude de correo de servicios honestos. CNN se acercó a él para hacer comentarios.