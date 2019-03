¿Qué pasó el mes pasado en la embajada de Corea del Norte en España?

Vista de la embajada de Corea del norte en Madrid, España.

(CNN) — Las autoridades españolas confirmaron que investigan el reporte de un ataque contra la embajada de Corea del Norte en Madrid, dijo a CNN un vocero de la Policía Nacional de España.

El presunto incidente, que según se informó ocurrió el 22 de febrero, fue llevado a cabo por 10 personas que, portando armas de fuego falsas, ingresaron al complejo e interrogaron y golpearon a las personas que se encontraban dentro, según el periódico español El País.

Los informes de medios españoles dicen que los asaltantes amarraron con una cuerda a los miembros del personal y robaron una variedad de artículos antes de huir en vehículos de lujo.

Durante el ataque, una mujer coreana logró escapar de la embajada y sus gritos alertaron a los residentes que llamaron a la policía, dijo el periódico. Cuando los agentes de policía trataron de llamar a la puerta, se les dijo que no pasaba nada.

El presunto ataque ocurrió días antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, celebraran una segunda cumbre, en Hanoi, la capital de Vietnam.

La reunión de Trump y Kim terminó abruptamente en parte debido al desacuerdo sobre cuándo eliminar las sanciones de la ONU a cambio de pasos hacia la desnuclearización de Pyongyang. Pero Trump y sus asesores dijeron que ambas partes se retiraron en buenos términos.

La policía se negó a revelar detalles sobre el caso de la embajada, ya que el asunto está bajo investigación, y el Ministerio del Interior de España dijo que no comenta sobre investigaciones en activo. CNN ha buscado comentarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

Una fuente del gobierno de Estados Unidos dijo que se cree que la Defensa Civil de Cheollima, un grupo disidente norcoreano, está detrás del ataque.

El diario The Washington Post fue el primero en informar sobre la participación del grupo secreto, cuyo objetivo es derrocar al régimen de Kim. El grupo no respondió a la solicitud de comentarios de CNN y no se responsabilizó públicamente del ataque.

La Defensa Civil de Cheollima ganó reconocimiento internacional después de que, según informes, salió en defensa de Kim Han Sol, el hijo de Kim Jong Nam. Kim Jong Nam, medio hermano del líder de Corea del Norte, estuvo expuesto al mortal agente nervioso VX en 2017 mientras ingresaba a un aeropuerto en Kuala Lumpur, lo que lo mató en minutos. Autoridades de Estados Unidos, Corea del Sur y Malasia apuntan a que el ataque fue obra de Pyongyang, pero Corea del Norte ha negado categóricamente cualquier responsabilidad.

No está claro por qué Kim Jong Nam fue asesinado, pero analistas consideran que si Corea del Norte está detrás del asesinato, tal vez Kim Jong Un veía a su medio hermano y su familia como una posible amenaza para su liderazgo.

“La Defensa Civil de Cheollima ganó credibilidad al actuar rápidamente y acoger a Kim Han Sol, el hijo de Kim Jong Nam, a los pocos días del horrible asesinato de su padre”, dijo Sung-Yoon Lee, profesora de la Escuela de Derecho y Diplomacia Fletcher de la Universidad Tufts.

¿Conexión con Kim Hyok Chol?

Medios españoles citaron fuentes anónimas que especulaban que el incidente de la embajada podría estar relacionado con el exembajador de Corea del Norte, Kim Hyok Chol.

Kim, quien ahora se desempeña como uno de los principales negociadores en las conversaciones con Estados Unidos, era previamente el enviado de Pyongyang en España. Fue expulsado en 2017 en respuesta a los sucesivos ensayos nucleares y de misiles de Corea del Norte.

Lee dijo que si la Defensa Civil de Cheollima estuviera detrás del ataque, habría tenido fuertes incentivos para asegurar información de inteligencia sobre Kim Hyok Chol, “aunque solo fuera para mejorar su propio valor”.