Una nueva píldora anticonceptiva masculina podría ser segura, pero aún queda un largo camino por recorrer, dicen investigadores

(CNN) — Muchas personas esperan el momento en que los hombres puedan tomar un anticonceptivo por vía oral.

Pero hay un desafío con los anticonceptivos hormonales: suprimir la testosterona en los hombres a niveles superbajos y, a la vez, evitar los efectos secundarios de los niveles hormonales bajos, como, por ejemplo, cambios en las funciones sexuales. (Por supuesto, los efectos secundarios han afectado a algunas mujeres desde que la Dirección de Medicinas y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó por primera vez “la píldora” en 1960).

Los investigadores han estudiado varias formas de hacerlo, no solo a través de una píldora, sino también a través de una inyección y un gel tópico. Y ahora hay un nuevo medicamento en forma de píldora, que ha sido evaluado por su seguridad, aunque no por su efectividad. Los resultados preliminares del último medicamento, que lleva la abreviatura 11-beta-MNTDC, se presentaron este lunes en la reunión anual de la Endocrine Society.

El estudio incluyó 40 hombres sanos, de 18 a 50 años de edad, incluidos diez que recibieron un placebo. A pesar de los niveles bajos de testosterona en los hombres que toman el medicamento, el resumen señala que “no hay eventos adversos graves” y un puñado de casos de fatiga, dolor de cabeza, acné, disminución de la libido y disfunción eréctil leve.

Esto parece un déjà vu: el mismo equipo de investigación presentó un medicamento similar, llamado DMAU, el año pasado en la misma conferencia. Los medicamentos son moléculas sintéticas que tienen similitud con las hormonas sexuales masculinas, es decir, la testosterona.

Las dos drogas “son como un hermano y una hermana”, explicó una de las investigadoras principales del estudio, la doctora Christina Wang, directora asociada del Instituto de Ciencia Clínica y Traslacional del Instituto de Investigación Biomédica de Los Ángeles. Wang explicó que, cuando se trata del desarrollo de medicamentos, los investigadores no siempre ponen sus huevos en sólo una canasta. Si uno no funciona como se esperaba, tal vez haya otro de apoyo, dijo.

Los expertos dicen que los medicamentos indican al cerebro que los niveles de testosterona son adecuados, lo que inhibe las vías que conducen en última instancia a la producción de esperma. Wang dijo que el nuevo medicamento pretende imitar los efectos de la testosterona en otras partes del cuerpo, que podría ser la forma en que evita los efectos secundarios importantes. Puede que no estimule la producción de esperma en los testículos porque la droga en sí misma podría no pasar por el torrente sanguíneo, pero dijo que esa teoría solo podría desarrollarse con futuras investigaciones.

Wang afirma que espera que la gente tenga que esperar aproximadamente una década para que la anticoncepción hormonal masculina llegue al mercado. También dijo que la investigación futura debe incluir estudios a más largo plazo que puedan asegurar que la producción de esperma realmente se detenga. Si bien su equipo descubrió que los niveles de testosterona cayeron en el transcurso de un mes con la droga, la producción de esperma puede demorar varios meses. Por eso, se necesitarán estudios mucho más extensos para mostrar cómo la droga afecta en realidad la producción de esperma, explicó Wang.

El doctor Bobby Najari, profesor asistente y director del Programa de Infertilidad Masculina en NYU Langone Health, calificó la investigación como emocionante, agregando que existe una gran demanda de anticonceptivos efectivos que permitan a los hombres ser más activos en la planificación familiar. Dijo que la facilidad de una píldora anticonceptiva masculina parece más factible para un uso generalizado que las inyecciones estudiadas en el pasado.

Sin embargo, diez años en el mercado le parecen optimistas. Es costoso convertir una idea en realidad, y se requieren estudios largos y bien diseñados para garantizar que dicho anticonceptivo sea seguro, efectivo y reversible.

“Esta promesa de una especie de anticonceptivo oral masculino efectivo siempre ha estado a punto de convertirse en una realidad, pero siento que he estado escuchando eso durante mucho tiempo”, dijo Najari, quien no participó en la nueva investigación. “Creo que tomará al menos 10 años, si no más”.

Notó que esta nueva investigación sólo tomó a consideración un mes, y hubo algunos cambios en los niveles de colesterol de los participantes. Un anticonceptivo masculino sería de interés para los hombres de muchas edades, dijo Najari, y esto podría ser particularmente preocupante para los hombres mayores con mayor riesgo de enfermedad cardíaca.

“Los datos de seguridad en ese grupo de hombres no deben ser ignorados”, dijo.

Mientras tanto, existen los condones y vasectomías. Según los expertos, ninguno de los dos es duradero ni fácil de revertir. Otras vías potenciales también han sido el foco de la investigación, incluido un gel inyectable que impide que los espermatozoides salgan de los testículos.

Wang dijo que ha hablado con varias parejas que esperan una píldora anticonceptiva para hombres. Algunas mujeres tienen dificultades en el control de la natalidad, por ejemplo. Y algunas parejas simplemente quieren encontrar formas nuevas y convenientes de hacer de la anticoncepción un esfuerzo conjunto, agregó.

“Muchos de ellos quieren compartir responsabilidades”, dijo Wang.

