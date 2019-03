33 datos fascinantes de Lady Gaga por su cumpleaños 33

(CNN) — Incluso si te consideras un “pequeño monstruo”, probablemente no sabes todo acerca de Lady Gaga.

Mucho antes de la película “A Star is Born”, la cantante, actriz y provocadora de la moda ya había llevado una vida rica y colorida.

En homenaje a su cumpleaños número 33, aquí hay 33 datos fascinantes sobre la cantante.

1. Su nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta.

2. El éxito de Queen de 1984, “Radio Ga Ga”, fue la inspiración detrás de su nombre profesional.

3. Desde los cuatro años, su madre la obligaba a sentarse al piano durante una hora al día, sin importar si tocaba o no.

4. Su primera actuación fue en una obra de primer grado. Ella hizo su propio traje de papel de aluminio y perchas.

5. Ella ha tenido el mismo entrenador de voz, Don Lawrence, desde que tenía 11 años.

6. El sobrino de Lawrence la escuchó cantando para sí misma en una boutique de Nueva York y la puso en contacto con su tío.

7. Asistió a la escuela de niñas independiente más antigua de Manhattan.

8. Entre sus compañeras estaban Caroline Kennedy, así como a Paris y Nicky Hilton.

9. Gaga era una de las pocas estudiantes que trabajaban después de la escuela. Era camarera en un restaurante del Upper West Side.

10. En su primer año de secundaria, se unió a una banda que hacía versiones de grupos de rock clásico como Led Zeppelin y U2.

11. Ella tiene muchos tatuajes, pero el primero fue una clave de sol en su espalda baja.

12. El primer famoso del que se enamoró fue el actor Adrien Brody.

13. Cuando tenía 15 años, tuvo un papel menor en un episodio de “The Sopranos”.

14. Fue una de 20 estudiantes aceptados con anticipación en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, pero abandonó después del segundo semestre.

15. Cuando estaba en la universidad, alguien creó un grupo de Facebook llamado “Stefani Germanotta, nunca serás famosa”.

16. Conoció a Lady Starlight, una artista de performance y colaboradora de Gaga, en un bar donde la primera solía ir a bailar go-go. Gaga estaba saliendo con el gerente del bar.

17. Lady Gaga fue una vez bailarina de go-go, en el Lower East Side de Nueva York.

18. Akon impulsó la carrera en solitario de Lady Gaga cuando la contrató en su sello discográfico.

19. Se tiñó el pelo de rubio después de que un reportero británico la confundiera con Amy Winehouse.

20. Abrió para New Kids on the Block en su gira de 2008.

21. Su canción “Telephone” se escribió originalmente para el álbum “Circus” de Britney Spears.

22. Su hermana menor Natali apareció en el video musical de “Telephone”.

23. Su padre, presidente de GuestWifi, ayudó a establecer la propagación del acceso inalámbrico a Internet en los hoteles.

24. Ella actúa sin pantalones porque su abuela, que tiene mala visión, puede “distinguir las partes más claras como la piel y el cabello”.

25. Uno de sus nombres, Joanne, lo recibió en memoria de su tía que murió de lupus.

26. Joanne murió a los 19 años, 12 años antes de que naciera Gaga. La cantante nombró su quinto álbum en su honor.

27. Gaga es madrina de los dos hijos de Elton John.

28. Ella prefiere Nueva York sobre Los Ángeles.

29. Tiene una carta enmarcada de David Bowie en su repisa.

30. Su canción “Boys, boys, boys” está inspirada en el éxito de Mötley Crüe “Girls, girls, girls”.

31. Sufre de fibromialgia.

LEE: Fibromialgia, cuando el dolor es real

32. Su fragancia “Fame” fue la primera en el mundo en cambiar de color. Fue descrita como “la innovación más importante en la industria de las fragancias en los últimos 20 años”.

33. Lady Gaga es la primera mujer en ganar un Oscar, un Grammy, un BAFTA y un Globo de Oro en el mismo año, todo por “A Star is Born”.