Trump critica a Iván Duque por no frenar el tráfico de drogas de Colombia a EE.UU.: “No ha hecho nada por nosotros”

(CNN Español) — El gobierno de Colombia rechazó las críticas que hizo el presidente de Estados Unidos, a su homólogo colombiano por el problema del narcotráfico, pues según Donald Trump, Iván Duque no ha hecho nada para contrarrestar el tráfico de drogas.

“Les digo algo sobre Colombia: el nuevo presidente de Colombia, muy buen tipo, me he reunido con él, lo he recibido en la Casa Blanca, y me dijo que iba a frenar las drogas, pero hay más drogas que salen de Colombia que antes que él fuese presidente. Así que no ha hecho nada por nosotros”, dijo el presidente Donald Trump el 29 de marzo en una visita a Florida.

Estas declaraciones generaron una respuesta del gobierno de Colombia, diciendo que el gobierno de Duque “viene enfrentando con toda firmeza y contundencia el problema mundial de las drogas ilícitas”, según un comunicado de la Cancillería de Colombia del pasado viernes.

El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, señaló los las acciones del gobierno Duque en tema de sustitución de cultivos ilícitos los últimos dos años, señalando que pasó de sustituir 50.000 hectáreas en 2017 a 85.000 hectáreas en 2018, dijo en un comunicado.

También dijo que las incautaciones de marihuana pasaron de 197 a 250 toneladas y la de cocaína, de 390 a 450 toneladas en ese mismo periodo.

Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, dijo estar “sorprendido” por los comentarios de Trump, más después de que en la última reunión entre Duque y Trump, se había reconocido el esfuerzo de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

“Pienso que el presidente Donald Trump en la reunión que tuvo con el presidente Duque, en la cual yo estuve presente, afirmó que lo que veía era colaboración por parte del gobierno colombiano”, dijo Botero a periodistas en Colombia. “En un informe que entrega la secretaría de Estado, así lo reconoce, o sea que me sorprende esa declaración”.

Aumentan los cultivos de coca

En junio de 2018, Colombia llegó a niveles récord en cultivos de planta de coca y el potencial de producción de cocaína, según un de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos (Ondcp, por sus siglas inglés).

Según este informe, el país pasó de 188.000 hectáreas cultivadas de coca en 2016 a 209.000 en 2017. Y sobre el potencial de producción de cocaína, Colombia pasó de 772 toneladas métricas en 2016 a 921 en 2017, según el reporte de la Ondcp de 2018.

En ese reporte, de la Oficina para el control de drogas, hubo una advertencia para Colombia: “El mensaje del presidente (Donald) Trump a Colombia es claro: el récord de crecimiento en la producción de cocaína debe revertirse”, advirtió James Carroll director de la Ondcp.

“A pesar de que los esfuerzos colombianos de erradicación mejoraron en 2017, fueron superados por la aceleración de la producción. El gobierno de Colombia debe hacer algo más para abordar este aumento”, agregó Carroll.

Esas cifras también fueron reflejadas en un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) que fue publicado a inicios de marzo de 2019.

El pasado 7 de marzo, Duque culpabilizó al gobierno de Juan Manuel Santos por el crecimiento “más grande” de cultivos ilícitos en la historia del país, durante una audiencia ante la Corte Constitucional en la que se discutía el uso del glifosato para aspersión aérea, una práctica que fue acabada por el gobierno Santos.

“Prácticamente se quintuplicaron los cultivos ilícitos en el país”, dijo Duque ante la Corte Constitucional.

Entre tanto, el entonces presidente Juan Manuel Santos, dijo en Twitter tras esa audiencia sobre fumigación con glifosato, que “se debe combatir el narcotráfico con pragmatismo y eficacia, en lugar de volver al pasado con estrategias ya ensayadas que fracasaron”. Santos ha defendido la sustitución de cultivos y rechazado la aspersión con el herbicida.

“No se puede argumentar que el aumento de los cultivos ilícitos de los últimos años se debe exclusivamente a la suspensión de la aspersión aérea de glifosato. Los años 2006 y 2007 fueron los de mayor aspersión en la historia y la producción se incrementó”, escribió Santos en Twitter el pasado 7 de marzo.

En mayo de 2018, Santos reconoció su responsabilidad en el aumento de los cultivos ilícitos por lo que él llamó “incentivos perversos”.

“Tal vez fue mi culpa. Precisamente por imponerle a las FARC en la agenda el tema del narcotráfico y eso tuvo un incentivo perverso porque muchos campesinos dijeron ‘va haber una sustitución voluntaria y va haber beneficios para quien esté cultivando coca, pues vamos a cultivar coca y se aumentó’”,dijo Santos en ese entonces.

El canciller de Colombia agregó más adelante en un tuit que el presidente Duque “recibió la herencia maldita de la mayor área de cultivos ilícitos en la historia y desde el primer día de su gobierno está enfrentado con decisión y firmeza la lucha contra el problema mundial de la droga”.

Aunque en Colombia el gobierno ponga la responsabilidad de esta situación en sus antecesores, lo cierto es que para el gobierno de Estados Unidos, las drogas ilegales que provienen de Colombia y llegan a Estados Unidos, sigue siendo una amenaza.