Tasas de suicidio de adolescentes aumentaron tras el debut en Netflix de “13 Reasons Why”: estudio

(CNN) — La tasa de suicidios entre los niños estadounidenses de 10 a 17 años aumentó en el mes posterior al estreno en Netflix de “13 Reasons Why”, en marzo de 2017, según un nuevo estudio.

Los investigadores en el Nationwide Children’s Hospital midieron las tasas mensuales y anuales de suicidio informadas en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. desde 2013 hasta 2017, entre las personas de 10 a 64 años de edad. Luego las dividieron en grupos de edad.

El mes inmediatamente posterior al lanzamiento de la serie tuvo una tasa de suicidio de 0,57 por 100.000 de 10 a 17 años, la tasa más alta del período de estudio de cinco años en este grupo de edad. De acuerdo con el estudio, los nueve meses posteriores al estreno se registraron 195 muertes por suicidio en este grupo de edad de lo que se hubiera esperado solo por los patrones estacionales. El estudio fue publicado este lunes en el Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

El aumento fue impulsado principalmente por los niños, cuya tasa de suicidio aumentó 28,9% en el mes posterior al estreno del programa. Las tasas se mantuvieron estables para las niñas durante el mismo mes, a pesar de que una adolescente es el personaje principal del programa.

“13 Reasons Why” se basa en el libro para adultos jóvenes del mismo título de Jay Asher, el más vendido en 2007. La serie sigue la historia ficticia de una adolescente llamada Hannah Baker, interpretada por Katherine Langford, quien deja atrás 13 misteriosas grabaciones de audio en cintas de cassette después de suicidarse. Dirige cada grabación a una persona que, según ella, jugó un papel en la decisión de terminar con su vida.

Netflix dijo en una declaración este martes: “Este es un tema de importancia crítica y hemos trabajado arduamente para asegurarnos de que manejamos este tema delicado de manera responsable”. Según el CDC, el suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes estadounidenses de entre 10 y 24 años, y deja aproximadamente 4.600 vidas perdidas cada año. Los niños son más propensos que las niñas a morir por suicidio, pero las niñas tienen más probabilidades de reportar el intento de suicidio. El nuevo estudio no midió los intentos de suicidio.

“Los jóvenes pueden ser particularmente susceptibles al contagio de suicidio”, dijo en un comunicado Jeff Bridge, primer autor del estudio, director del Centro para la Prevención e Investigación del Suicidio en Nationwide Children’s y profesor de pediatría, psiquiatría y salud del comportamiento en la Escuela de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio.

Bridge explicó que el contagio puede ser “fomentado por historias que traten de manera sensacionalista o promuevan explicaciones simplistas del comportamiento suicida, glorifiquen o romanticen al difunto, el suicidio presente como un medio para lograr una meta, u ofrezcan posibles prescripciones de cómo cometer el suicidio”.

Después del lanzamiento del programa, muchas escuelas y distritos escolares enviaron cartas a los padres ofreciendo precaución y orientación a los que lo vieron. Se plantearon preguntas sobre si los creadores del programa estaban haciendo lo suficiente para retratar el suicidio de manera precisa y responsable, y hubo un debate sobre si las discusiones motivadas por el programa fueron útiles o perjudiciales.

Netflix agregó un video de advertencia y recursos de crisis adicionales para los espectadores.

Sin embargo, hubo una ágil condena de los expertos en salud mental. En el momento, John Ackerman, coautor del nuevo estudio, escribió en una publicación de su blog que, cuando se produce un suicidio, casi siempre hay una intensa crisis emocional, y no es realista para un adolescente en tal estado construir una elaborada serie de grabaciones.

Ackerman, ahora coordinador de prevención de suicidios en el Centro para la Prevención e Investigación del Suicidio en el Hospital de Niños de Nationwide, también criticó la representación de la fantasía común de adolescentes en el programa, que dice “¡lo lamentarás cuando me haya ido!”, explicando que no se debe hacer creer a los adolescentes que algo impactante y permanente es la única manera de ayudar a otros a comprender el dolor.

“Representar el suicidio como el resultado inevitable de la victimización de Hannah fue, en el mejor de los casos, una oportunidad perdida y, en el peor, peligroso para los que son vulnerables al suicidio”, escribió Ackerman.

Otro estudio reciente descubrió que los estudiantes que vieron la segunda temporada completa del programa tenían menos probabilidades de reportar autolesiones y pensamientos sobre el final de sus vidas que los estudiantes que no vieron “13 Reasons Why” en absoluto, posiblemente porque los personajes vienen juntos y discuten el suicidio. Los estudiantes que no vieron toda la segunda temporada tuvieron un mayor riesgo de suicidio futuro, según los resultados.

Los autores de ese estudio concluyeron que las series que representan el suicidio pueden tener tanto efectos adversos como beneficiosos en los adolescentes.

“Los padres deben tener cuidado al exponer a los jóvenes a esta serie”, dijo Ackerman en una declaración. “Con una tercera temporada de la serie que se espera se transmita pronto, se necesita una vigilancia continua para monitorear las posibles consecuencias sobre las tasas de suicidio en asociación con el estreno y consumo de la serie”.

Si tú o alguien que conoces puede estar en riesgo de suicidio, aquí te explicamos cómo obtener ayuda: En Estados Unidos, llama a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 800-273-8255. La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y Befrienders Worldwide también pueden proporcionar información de contacto para centros de crisis en todo el mundo.

Jacqueline Howard, de CNN, contribuyó a este informe.