Colombia: NYT denuncia órdenes militares que podrían llevar a ejecuciones extrajudiciales

Soldados colombianos en un evento el 6 de febrero de 2019. (GUILLERMO LEGARIA/AFP/Getty Images)

(CNN) — En un artículo titulado “Las órdenes de letalidad del Ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles”, el diario estadounidense The New York Times, cuestiona las presuntas órdenes del comandantes del ejército, general Nicasio Martínez, a altos oficiales para que, según la publicación, “dupliquen la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla”.

En la publicación de este sábado, el diario cita bajo reserva a tres altos oficiales de las fuerzas armadas que habrían confirmado esta directriz y sostiene que el medio tiene documentos escritos que corroborarían la denuncia.

Este viernes, anticipándose a la publicación del artículo, el ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, acompañado de la cúpula militar, afirmó en Bogotá que “no existe ninguna directriz para incrementar bajas”.

The New York Times sostiene además que la orden del alto oficial a los soldados especifica que no es necesario que “exijan perfección a la hora de ejecutar ataques letales”.

El artículo del periódico estadounidense recuerda que en el pasado en Colombia, especialmente en el periodo de 2002 a 2008, se presentaron los llamados “falsos positivos”, casos de civiles que fueron asesinados extrajudicialmente y que luego fueron muertos en combate.

El general Martínez, comandante del ejército, sostuvo en la misma rueda de prensa del ministro de Defensa que no existe ninguna investigación en su contra por este ni otros casos en ninguna instancia judicial y manifestó que las órdenes que se han dado son para mejorar “los resultados operativos”.

Organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch han cuestionado la nueva cúpula militar nombrada por el presidente Iván Duque, quien en todo momento ha respaldado la actuación de sus oficiales.

En el Congreso de la República, algunos legisladores preparan un debate de moción de censura contra el ministro Botero por estos y otros casos y pedirán su retiro del cargo.