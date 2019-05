Encuentran a una joven cachalote en Sicilia con el estómago lleno de plástico

(CNN) — Los activistas del medio ambiente están encendiendo las alarmas luego de que un cachalote hembra fue encontrado muerto en una playa italiana con plástico en el estómago.



Greenpeace Italia dijo el cadáver del animal joven, que se estima que tiene siete años, llegó a la playa de Cefalú, un destino turístico popular en Sicilia, el viernes.

Las sombrías imágenes publicadas en la página de Facebook del grupo muestran a la ballena muerta tendida en la playa, con el estómago lleno de bolsas y otros objetos de plástico.

“Como se puede ver en las imágenes que compartimos, se encontró una gran cantidad de plástico en el estómago del animal”, dijo Giorgia Monti de Greenpeace Italia en un comunicado. “Acaba de comenzar una investigación de la muerte del cachalote y aún no sabemos si el animal murió a causa de esto, pero ciertamente no podemos fingir que no está sucediendo nada”.

“Cinco cachalotes varados en las costas italianas en los últimos cinco meses”, agregó Monti.

Los expertos realizaron una necropsia en la ballena en la playa el domingo. Carmelo Isgro, quien trabaja en el museo de historia natural de la Universidad de Messina y participó en el procedimiento, compartió fuertes videos e imágenes en Facebook.

Un video muestra el momento en que los científicos abrieron el estómago de la ballena y lo encontraron lleno de bolsas de plástico.

“Estos son los supuestos calamares que comió la ballena, y todo esto es de plástico”, dice Isgro en el video.

En otro video, se ve a Isgro poniendo el plástico que recuperó del cuerpo de la ballena en un contenedor de reciclaje. “Es impresionante. Increíble”, dice en el video.

Isgro le dijo a CNN que había “varios kilogramos de plástico” dentro del estómago de la ballena.

“El plástico probablemente creó un bloque que no dejó entrar la comida”, dijo. “Es muy probable que sea la causa de la muerte. No hemos encontrado signos que puedan indicar otra posible razón”.

Agregó que la ballena era una hembra y que era tan joven que “sus dientes aún no habían salido”.

“Todavía estoy en shock porque su vientre estaba completamente lleno, hinchado con plástico”, dijo Isgro.

Los cachalotes generalmente viven entre 70 y 80 años, dijo.

En abril, se encontró un cachalote embarazada en Cerdeña con 22 kilogramos de plástico en su estómago. El animal muerto, que tenía ocho metros de largo, apareció en una playa en el punto de acceso turístico de Porto Cervo.

“El mar nos envía un grito de alarma, un SOS desesperado. Debemos intervenir de inmediato para salvar a las maravillosas criaturas que lo habitan”, dijo Monti.

A finales de este mes, Greenpeace y otro grupo, el Proyecto Blue Dream, lanzarán un proyecto para monitorear los niveles de contaminación plástica en el mar durante tres semanas, con un enfoque particular en el Mar Tirreno central, frente a la costa oeste de Italia.