Moby aseguró que salió con Natalie Portman; ella lo negó y el cantante tuvo que disculparse

(CNN) — Moby se disculpó por lo que escribió sobre Natalie Portman en su nuevo libro de memorias, “Then It Fell Apart”.

El músico de 53 años describió una supuesta relación con la actriz ganadora del Oscar y dijo que conoció a Portman en uno de sus conciertos cuando tenía 33 años y ella tenía 20. En su libro detalló que Portman coqueteaba con él en su camerino. Más tarde, intentó salir con ella a principios de la década de 2000.

“Durante unas pocas semanas intenté ser el novio de Natalie, pero no funcionó”, escribió Moby en su libro, publicado este mes. “Pensé que tendría que decirle que mi pánico era demasiado como para tener una relación real, pero una noche en el teléfono me informó que había conocido a alguien más. Me sentí aliviado de que nunca tuve que decirle lo dañado que estaba.

Portman, ahora de 37 años, negó las afirmaciones del músico en una entrevista con Harper’s Bazaar, publicada el jueves, y dijo que en realidad acababa de cumplir 18 años cuando se conocieron.

“Me sorprendió escuchar que él caracterizó el muy poco tiempo que lo conocí como noviazgo porque mi recuerdo es el de un hombre mucho mayor que se está comportando de forma espeluznante conmigo cuando acababa de graduarme de la escuela secundaria”, dijo.

A principios de esta semana, Moby reafirmó sus dichos y dijo que tenía evidencia fotográfica.

“Me duele que me mientan, especialmente porque siempre la he respetado y pensé que éramos amigos”, escribió en Instagram después de escuchar el rechazo de Portman.

Ahora, después de mucha indignación en línea, Moby se disculpó públicamente de Portman.

“Después de que pasó im tiempo, me di cuenta de que muchas de las críticas que me hicieron respecto a incluir a Natalie en ‘Then It Fell Apart’ son muy válidas”, dijo Moby.

El cantante dijo que debería haber actuado “de manera más responsable y respetuosa” dada la diferencia de edad. Compartió su admiración por Portman y su inteligencia, su creatividad y el activismo por los derechos de los animales que practica.

Moby dijo que intentó tratar a todos los incluidos en el libro “con dignidad y respeto” y que sus acciones fueron “desconsideradas”.

“Entonces, por eso, me disculpo con Natalie y con las otras personas sobre las que escribí en ‘Then It Fell Apart’ sin decirles de antemano”, dijo Moby.