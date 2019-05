Oficina de la Casa Blanca y oficiales de la Marina hablaron sobre ocultar barco USS John McCain durante visita de Trump a Japón

(CNN) — La Oficina Militar de la Casa Blanca y oficiales de bajo rango de la Armada de Estados Unidos intercambiaron correos electrónicos sobre trasladar el buque de guerra USS John McCain antes de la reciente visita del presidente Donald Trump a Japón, de acuerdo con dos funcionarios.

“Hubo correos electrónicos entre los oficiales de nivel inferior, pero una vez que el liderazgo se enteró, dijeron que dejaran de hacerlo”, dijo un alto funcionario de la Marina a CNN. La Oficina Militar de la Casa Blanca proporciona apoyo militar para las funciones de la Casa Blanca, incluidos el servicio de alimentos, el transporte presidencial, el apoyo médico y los servicios médicos de emergencia y servicios de hospitalidad.

The Wall Street Journal informó primero el miércoles sobre las conversaciones para el traslado del barco, que recibió su nombre en honor del padre y el abuelo del fallecido senador estadounidense John McCain. Trump habló a las tropas en un evento del Día de los Caídos a bordo del USS Wasp en Yokosuka, Japón.

Trump dijo que no se le había informado sobre ningún plan relacionado con el barco, según tuiteó el miércoles por la noche: “No me informaron sobre nada que tuviera que ver con el barco de la Marina USS John S. McCain, durante mi reciente visita a Japón. Sin embargo, a @FLOTUS y a mí nos encantó estar con nuestros grandes Hombres y Mujeres del Ejército, ¡qué trabajo tan espectacular realizan!”

El comandante de la Marina Clay Doss, un portavoz de la Séptima Flota de los Estados Unidos, dijo a CNN que “todos los barcos se mantuvieron en la configuración normal durante la visita” del presidente.

Trump y McCain, quien fue el candidato presidencial republicano en 2008, estaban frecuentemente en desacuerdo antes y durante la presidencia de Trump, hasta la muerte de McCain. En 2015, Trump atacó a McCain, quien había sido prisionero de guerra en Vietnam, y dijo que no había sido “un héroe de guerra” y nuevamente criticó al senador de Arizona luego de que murió de cáncer cerebral en agosto pasado.

The Wall Street Journal informó el miércoles que se colocó una lona para cubrir el nombre del barco, ya que no se pudo mover debido a reparaciones. Tres oficiales de la Marina rechazaron esta afirmación y le dijeron a CNN que no había ninguna lona que cubriera el nombre del barco cuando Trump estaba allí.

“No hicimos nada para obstruir el nombre del barco. El artículo de The Wall Street Journal se refiere a una foto de una lona que cubre el barco, esa foto se tomó el viernes 24 de mayo, la lona se retiró al día siguiente”, dijo a CNN un tercer oficial de la Marina de Estados Unidos.

El funcionario dijo que no había visto los correos electrónicos en cuestión, pero se mostró inflexible en que no se había hecho nada para ocultar el barco.

Doss le dijo a CNN que podía confirmar “que la foto de la lona es del viernes y que se retiró el sábado”. Y Joe Buccino, portavoz del secretario de Defensa en funciones Patrick Shanahan, dijo a CNN que el secretario “no tenía conocimiento de la directiva para trasladar al USS John S McCain ni tampoco estaba al tanto de la preocupación que precipitó la directiva”.

Los oficiales rechazaron el informe del diario de que se había movido una barcaza para ocultar el nombre del barco. Un funcionario dijo que “la barcaza había estado allí regularmente. Desde un ángulo, es posible que no se haya visto el nombre del barco, pero el nombre era visible en todo momento”.

El jefe de información de la Marina de EE. UU., el Contralmirante Charlie Brown, también tuiteó el miércoles por la noche que el nombre había sido visible.

“El nombre del USS John S. McCain no se ocultó durante la visita de POTUS a Yokosuka el Día de los Caídos”, dijo Brown en un tuit. “La Marina está orgullosa de ese barco, su tripulación, su homónimo y su herencia”.

Los oficiales también les dijeron a los navegantes de la CNN que tanto el USS McCain como el USS Stethem habían recibido pases de cuatro días para el fin de semana del Día de los Caídos. No todos fueron invitados a participar en la recepción del USS Wasp con Trump porque no había suficiente espacio.

A pesar del tuit del presidente de que “no se le informó sobre nada que tuviera que ver con el buque de la Marina USS John S. McCain”, la hija de McCain, Meghan McCain, reaccionó en Twitter el miércoles al informe del diario y llamó a Trump “un niño que siempre estará profundamente amenazado por la grandeza de la increíble vida de mi padre”.

“Hay muchas críticas sobre lo mucho que hablo de mi padre, pero nueve meses desde que falleció, Trump no lo deja descansar en paz. Así que tengo que defenderlo. Hace que mi dolor sea insoportable”, escribió.