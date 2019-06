Corte Interamericana de Derechos Humanos falla a favor del Estado de Paraguay en caso de supuesta tortura

El presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez asiste a la Corte IDH en Costa Rica el 7 de febrero de 2019 por el caso de Arrom y Martí (Crédito: BECERRA/AFP/Getty Images)

(CNN Español) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó una demanda millonaria contra el Estado paraguayo de dos personas que aseguran fueron torturadas para admitir un secuestro que, según dijeron, no cometieron.

Fue el propio gobierno de Paraguay el que reportó el fallo del órgano judicial de la OEA.

La Corte rechazó este martes la demanda de Juan Arrom y Anuncio Martí, quienes denunciaron ser víctimas de torturas apañadas por órganos del gobierno de Paraguay. Arrom y Martí sostienen que del 17 al 30 de enero de 2002 fueron retenidos por agentes policiales, quienes según la denuncia querían forzarlos a que se declaren culpables del secuestro de la señora María Edith Bordón de Debernardi. Ella era esposa de un acaudalado empresario, y fue secuestrada a fines de 2001. Por su liberación, se hicieron dos pagos y uno de ellos fue de 400.000 dólares, según el Gobierno.

Para la justicia paraguaya, los ideólogos y protagonistas principales del secuestro de Bordón fueron Arrom y Martí, miembros de un partido de izquierda llamado Patria Libre. Estos, sin embargo, denunciaron ante la Corte Interamericana haber sufrido todo tipo de torturas físicas y psicológicas en manos de fuerzas de seguridad del estado, para autoinculparse del secuestro.

Pero el Estado paraguayo se defendió ante la corte sosteniendo que el juicio contra Artom y Martí quedó estancado tras la imputación, porque ambos se fugaron del país y pidieron refugio en Brasil alegando ser perseguidos políticos.

La Corte Interamericana consideró que al no encontrarse la responsabilidad del Estado en los hechos denunciados no corresponde pronunciarse sobre reparaciones, costas ni gastos. En consecuencia, no habrá resarcimiento alguno para los procesados por secuestro, quienes habían solicitado una indemnización por encima de los 100 millones de dólares.

Arrom y Martí, quienes seguirían en Brasil, no pudieron ser localizados para obtener sus reacciones ante el fallo.

El presidente Mario Abdo Benítez vía Twitter calificó la decisión de la corte como “un gran triunfo para Paraguay” y destacó que “no se les pagará #niundolar, que era el eslogan de una campaña surgida de la sociedad civil para evitar que el Estado paraguayo indemnice a personas imputadas por la justicia por un secuestro extorsivo.

Fátima Cubas, familiar de una víctima de secuestro y asesinato, y protagonista de la campaña #niundolarparaelsecuestro, dijo que se hizo justicia con el fallo y sostuvo que las gestiones del gobierno en hacer escuchar su verdad, fueron claves: “Felizmente se pudo revertir, gracias al equipo del procurador, a todo el equipo de todo el equipo jurídico, de la presencia del presidente de la República y su señora, que también marcó un hito porque es la primera vez que un jefe de estado asiste ante una reunión y un juicio ante la corte interamericana. Entonces yo creo que todos unidos pudimos lograr esto que se dio hoy”.

Según anunció el canciller Luis Castiglioni, este fallo impulsará el pedido que Paraguay viene haciendo a Brasil desde hace años para revocar el refugio otorgado a ambos.