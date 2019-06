5 cosas que debes saber este 10 de junio: el beisbolista David Ortiz resultó herido por impacto de bala y una ola de calor amenaza al oeste de EE.UU.

El beisbolista David Ortiz recibió un disparo en República Dominicana. Se pronostica una ola de calor que podría batir récords en algunas partes de la costa oeste de Estados Unidos. Te contamos por qué todos hablan de la arquera de la selección de Jamaica en la Copa del Mundo Francia 2019 de fútbol femenino. La Basílica de la Sagrada Familia se comenzó a edificar en 1882, pero recién obtuvo permiso de construcción. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. David Ortiz, “Big Papi”, resultó herido en la espalda por un impacto de bala en Santo Domingo

El beisbolista David Ortiz, “Big Papi”, exestrella de los Boston Red Sox, se recupera de una cirugía luego de recibir un disparo en República Dominicana el domingo, informó Félix Durán Mejía, portavoz de la Policía Nacional Dominicana. Durán Mejía le dijo a CNN que Ortiz recibió un disparo en la espalda en “un incidente que tuvo lugar en la discoteca Dial en Santo Domingo”. Según el portavoz, Ortiz recibió un disparo de un motociclista que se acercó a él directamente. Ortiz está en condición estable y “fuera de peligro”, dijo Durán Mejía. Varias personas han sido detenidas en relación con el tiroteo, dijo el portavoz. El presentador de televisión Jhoel López, quien estaba con Ortiz, también recibió un disparo, pero se encuentra bien, según su esposa Liza Blanco.

2. Legisladores reflexionarán sobre el informe de Mueller

Este lunes, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes congregará a ex secretarios de Justicia de Estados Unidos y a John Dean, ex abogado de la Casa Blanca durante el mandato del expresidente Richard Nixon, para hablar sobre “obstrucción presidencial y otros delitos” relacionados con el informe del fiscal especial Robert Mueller. Al parecer, el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, está presionando para hacer realidad la destitución del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra una Cámara reacia a esa idea.

3. Obispos católicos discutirán la crisis del abuso

La Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. se reunirá este martes en Baltimore durante cuatro días para deliberar y votar sobre cómo exigir responsabilidades a los obispos para frenar el abuso sexual infantil por parte del clero. La pena de muerte y la inmigración también están entre los temas que se tratarán.

4. La costa oeste de EE.UU. se enfrenta a una ola de calor esta semana

Se pronostica una ola de calor que podría batir récords en algunas partes de la costa oeste de Estados Unidos, donde las condiciones secas aumentan los temores de que haya más incendios forestales en áreas que aún se recuperan de las mortales llamas del año pasado. Una vigilancia de calor excesivo estará vigente de lunes a martes para partes de California y Arizona, dijo Allison Chinchar, meteoróloga de CNN. La ola de calor irá hacia el norte a Oregón y Washington este miércoles, y podría alcanzar niveles récord para el día en Medford y Portland, Oregon, dijo Chinchar.

5. Trump no descarta volver a la amenaza de aranceles a México en el futuro

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tuiteó este domingo para defender el acuerdo con México y responder al informe del diario The New York Times, que indica que gran parte de lo que estaba en el trato ya había sido ofrecido por México antes. “Hemos estado tratando de obtener algunas de estas acciones fronterizas durante mucho tiempo, como lo han hecho otras administraciones, pero no pudimos obtenerlas, u obtenerlas en su totalidad, hasta que firmamos nuestro acuerdo con México”, tuiteó Trump. Asimismo, Trump no descartó volver a amenazar a México con imponer aranceles a los productos mexicanos que se exporten a Estados Unidos, como lo hizo previo al acuerdo anunciado este viernes. “Pero no creo que sea necesario”, agregó el mandatario.

A la hora del café

Angelia Jolie pide más esfuerzos para atender a los inmigrantes venezolanos en los países de la región

La artista recorrió los centros de atención a migrantes y refugiados en Riohacha y Maicao, en La Guajira, Colombia, cerca de la frontera con Venezuela.

Copa del Mundo Francia 2019: tiene solo 19 años, y acaba de hacer grandes atajadas como arquera de Jamaica

Sydney Schneider tiene solo 19 años, todavía asiste a la universidad y ni siquiera comenzó a jugar como portera hasta hace unos años.

Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger se casaron

Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger anunciaron su compromiso en enero después de haber estado en silencio durante meses.

La Sagrada Familia obtiene permiso de construcción después de 137 años

Aunque la construcción de la iglesia neogótica comenzó en 1882, las autoridades solo descubrieron en 2016 que nunca tuvo permiso de planificación.

Sustentabla es la primera tabla de surf 100% hecha con material reciclado en Chile, según sus creadores

La gran cantidad de años que tarda el plástico en biodegradarse inspiró a un grupo de amigos de Chile a inventar la que, según ellos, sería la primera tabla de surf elaborada con plásticos recogidos en la playa.

La cita del día

“Se nos estaba colocando en una situación muy difícil”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en un mitin en el que celebró que su par de Estados Unidos, Donald Trump, hubiera suspendido los aranceles que había amenazado con imponer a los productos mexicanos.

La cifra del día

12

El tenista español Rafael Nadal, de 33 años, lo tuvo fácil en los últimos dos sets en el Abierto de Francia contra el austriaco Dominic Thiem y obtuvo su título número 18 en las mayores. Así, Nadal se convirtió en el primer jugador en ganar el mismo Grand Slam 12 veces.

Y para terminar

Hallan sano y salvo a excursionista desaparecido en Arkansas

Un hombre de Texas que había estado desaparecido durante casi una semana en un paseo de senderismo en Arkansas fue encontrado a salvo, informó su familia. La hermana del explorador indicó que Joshua McClarchy, de 38 años, estaba un poco deshidratado, pero en buenas condiciones.