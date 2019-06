La píldora que se toma todos los días y ayuda a prevenir una infección por VIH, dicen expertos

(CNN) — Una simple píldora que se toma todos los días, conocida como “profilaxis previa a la exposición” o PrEP, puede ayudar a prevenir una infección por VIH. Los médicos deben ofrecer PrEP a las personas con alto riesgo de contraer el VIH, según una nueva declaración del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. publicada este martes.

El grupo de trabajo, un panel de expertos independientes encargado de hacer recomendaciones a los médicos, también actualizó una guía anterior que exige que todas las personas de 15 a 65 años de edad, mujeres embarazadas y otras personas que corren un mayor riesgo de contraer el VIH sean examinadas para detectar el virus.

El examen de detección es necesario porque después de los primeros síntomas gripales, el virus no causa signos ni síntomas durante varios años, anotó el grupo de trabajo en una segunda declaración nueva publicada este martes. Ambas declaraciones fueron publicadas en el Journal of the American Medical Association.

No existe una cura para el VIH (virus de inmunodeficiencia humana), la infección viral de por vida que ataca el sistema inmunológico del cuerpo y puede tener importantes consecuencias para la salud. Sin embargo, el virus se puede tratar con una combinación de medicamentos conocidos como terapia antirretroviral que reduce la cantidad de virus en la sangre de una persona y se puede prevenir mediante el uso de PrEP, que fue aprobada por la Dirección de Medicinas y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) en 2012.

Nueva iniciativa para reducir las infecciones por el VIH

Actualmente, cerca de 1,1 millones de estadounidenses viven con el VIH, pero hasta 15% de ellos no saben que lo tienen, según el grupo de trabajo.

“La recomendación es extremadamente oportuna, dada una iniciativa nacional para poner fin a la epidemia de VIH, y el informe de evidencia adjunto muestra que la PrEP es segura y altamente efectiva para prevenir el contagio del VIH”, escribieron el doctor Hyman Scott y el doctor Paul Volberding en un editorial publicado este martes en JAMA.

Scott es director de investigación en el Departamento de Salud Pública de San Francisco y Volberding es director del Instituto de Investigación del SIDA en la Universidad de California en San Francisco.

A principios de este año, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. detalló una nueva iniciativa para reducir las nuevas infecciones por el VIH en EE. UU. en al menos 90% en diez años. El programa se enfocará en los 48 condados con las tasas más altas de VIH, los siete estados con tasas altas de VIH en áreas rurales y en Washington y San Juan, Puerto Rico.

Los estados son Alabama, Arkansas, Kentucky, Mississippi, Missouri, Oklahoma y Carolina del Sur.

Hay 44.000 nuevas infecciones de VIH cada año, según un informe de Vital Signs de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

¿Cómo se propaga el virus?

La mayoría de las infecciones nuevas se transmiten en 40% de las personas infectadas con el VIH: aquellas que no han sido diagnosticadas o han sido diagnosticadas pero aún no están recibiendo atención.

La mayoría de las personas que toman terapia antirretroviral pueden suprimir el virus en sus cuerpos dentro de los seis meses posteriores al inicio de la terapia. De acuerdo con los CDC, cuando las personas VIH positivas mantienen la supresión mediante la terapia continua, efectivamente no representan un riesgo de infectar a las parejas sexuales y también pueden tener vidas largas y saludables.

Las personas recién infectadas y que desconocen su estado llevaron a 4% de nuevas infecciones, según los científicos de los CDC que estimaron las tasas de transmisión y tratamiento pasadas.

Las personas infectadas a largo plazo que desconocen su estado representaron 33,6% de las nuevas infecciones. Las personas conscientes de su estado pero que no reciben atención representaron 42.6%. Los que recibieron atención, pero no se suprimieron por completo, representaron 19.8% de las nuevas infecciones.

Las personas que viven con el VIH que mantienen la supresión viral con tratamiento no aportaron nuevas infecciones, según los científicos de los CDC.

El presidente Donald Trump pidió la eliminación de las transmisiones de VIH en Estados Unidos antes de 2030 durante su discurso del estado de la Unión en febrero.