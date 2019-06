Trump dice que su visita fue la más divertida que tuvo la reina Isabel II en 25 años

(CNN) — En los últimos 25 años, la reina Isabel II celebró los aniversarios de oro y de diamantes de su reinado, visitó varios continentes, celebró las bodas de sus nietos y el nacimiento de múltiples bisnietos, y se reunió con numerosos líderes mundiales.

Pero, según el presidente Donald Trump, Su Majestad nunca se ha divertido tanto como lo hizo durante su visita la semana pasada.

“Tengo una gran relación, y nos reímos y nos divertimos. Y su gente dijo que no se había divertido tanto en 25 años. Luego me criticaron porque dijeron que nos divertíamos mucho”, le dijo Trump a “Fox and Friends” de Fox News durante una entrevista telefónica el viernes.

La monarca de 93 años recibió al presidente de Estados Unidos y a la primera dama, Melania Trump, en una visita oficial llena de pompa y eventos la semana pasada, incluida una cena en el Palacio de Buckingham.

Un portavoz del Palacio de Buckingham señaló que lo que dijo Trump “no es algo que comentaríamos”.

La breve cobertura periodística de la visita mostró una relación formal y cálida, si bien en gran parte tranquila, entre la reina notoriamente estoica y el presidente grandilocuente.

En una entrevista en Fox News desde Normandía, justo después del viaje a Londres, Trump llamó a la reina una “dama increíble”.

“Siento que la conozco muy bien y ciertamente me conoce muy bien ahora, pero también tenemos una muy buena relación con el Reino Unido”, dijo la semana pasada.

La reina Isabel II, quien ascendió al trono en febrero de 1952 después de la muerte de su padre, se ha reunido con casi todos los presidentes de EE.UU. desde Harry Truman.

Hizo cabalgatas y comió chiles rellenos en California con el presidente Ronald Reagan y plantó un árbol con el presidente George H.W. Bush, y se sabía que compartía una cálida relación con los Obama.

Los Trump se reunieron previamente con la reina en el Castillo de Windsor en junio pasado, una reunión más informal sobre el té.

Cuando la personalidad de la televisión británica Piers Morgan le preguntó si tenía la sensación de que le caía bien a la reina después de esa visita, Trump le dijo a Morgan: “Bueno, no quiero hablar por ella, pero puedo decir que ella me cayó bien. Por lo general, eso ayuda. Pero ella a mí me cayó muy bien”.

Maegan Vázquez y Barbara Wojazer de CNN contribuyeron a este informe.