El FBI revisa muestras de toxicología del minibar de un hotel de República Dominicana en que murieron turistas de EE.UU.

(CNN) — El FBI está investigando muestras tomadas de al menos un minibar en el Hotel Bahía Príncipe como parte de la colaboración de la agencia con las autoridades de República Dominicana, dijo el miércoles el director de comunicaciones del Ministerio de Salud del país caribeño, Carlos Suero.

Suero agregó que las autoridades dominicanas toman una extensa colección de muestras cuando alguien muere en una habitación de hotel. Los minibares son revisados para detectar bacterias y el agua de las duchas y los lavamanos también se examinan, dijo.

MÁS: ¿Quiénes eran los 9 turistas que murieron en hoteles en República Dominicana?

El FBI está ayudando con las pruebas de toxicología de tres de los nueve estadounidenses que murieron en la República Dominicana el año pasado, dijo Suero.

La embajada de Estados Unidos anunció la semana pasada la participación del FBI en el análisis de toxicología y dijo que los resultados podrían tardar hasta 30 días.

La avalancha de muertes ha dejado a muchos estadounidenses preguntándose si deberían cancelar sus próximos viajes al paraíso caribeño.

Funcionarios de la República Dominicana han calificado los eventos como muertes aisladas mientras trabajan para tranquilizar a los viajeros.

La familia de uno de los turistas estadounidenses que murió en ese país en los últimos meses quiere que patólogos en Estados Unidos examinen su cuerpo en busca de una causa de muerte, dijo su hermano a CNN el miércoles.

Joseph Allen, de 55 años, de Nueva Jersey, fue encontrado muerto la semana pasada en su habitación de hotel, dijo su familia, lo que lo convierte en el noveno turista estadounidense que muere en un centro turístico de República Dominicana, o después de enfermarse en uno, en los últimos 13 meses.

Los resultados preliminares de la autopsia sugieren que Allen sufrió un paro cardíaco y no hay señales de violencia, según un informe que las autoridades dominicanas dieron a CNN.

Pero Allen acababa de realizarse un examen físico que no detectó ningún problema, dijo su hermano, Jason Allen, en el programa “New Day” de CNN. El hermano de Allen agregó que le está costando mucho entender cómo Joseph pudo haber muerto de repente. La familia está haciendo arreglos para que el cuerpo sea regresado a Estados Unidos.

MÁS: Preguntas y respuestas sobre las muertes de turistas de EE.UU.

“Si sentimos que no estamos recibiendo la ayuda que necesitamos (de las autoridades dominicanas) y las respuestas que necesitamos de ellas, nos gustaría que los médicos estadounidenses realicen algún tipo de prueba en suelo estadounidense para ayudarnos a comprender cuál podría haber sido la causa de la muerte de mi hermano”, dijo Jason Allen.

De los nueve estadounidenses que murieron durante o después de visitar un centro turístico en República Dominicana desde junio de 2018, no está claro cuántas muertes se deben a causas naturales.

“En los últimos cinco años, más de 30 millones de turistas han visitado la República Dominicana, pero esta es la primera vez que los medios internacionales informan sobre una situación tan alarmante”, dijo a principios de este mes el ministro de Turismo, Francisco Javier García. “Estos son incidentes aislados y República Dominicana es un destino seguro”.

Lo que sabemos sobre la muerte de Joseph Allen

Joseph Allen era un huésped habitual del Hotel Terra Linda en la ciudad costera de Sosua, y estuvo allí la semana pasada con amigos, según le dijo Jason Allen a HLN el martes.

Los amigos de Allen le dijeron a la familia que, el miércoles pasado, les dijo que no se sentía bien.

“Se quejó de estar muy acalorado”, dijo Jason Allen a CNN. “Su amigo lo miró, estaba sudando en exceso. (Joseph) se dio una ducha, se refrescó y dijo que se sentía mucho mejor.

“Él iba a pasar a salir esa noche (pero) luego decidió otra cosa: ‘¿Sabes qué? Me siento mejor, pero no me siento lo suficientemente bien como para salir, así que solo voy a relajarme en la habitación y leer”.

El personal del hotel lo encontró muerto en su habitación el jueves temprano después de que los amigos se mostraran preocupados porque no se había reunido con ellos esa mañana, dijo su hermana, Jaimie Reed, a CNN.

Jason Allen dijo que no tiene ninguna razón para creer que su hermano fue asesinado intencionalmente. Pero se pregunta si algo en el hotel –el aire, las bebidas– contribuyó a su muerte.

“Lo que sí sé es que no quiero que ninguna otra persona ni su familia soporten lo que estamos soportando en este momento”, dijo a HLN.