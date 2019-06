Estas son las mejores universidades de América Latina en 2020

(CNN Español) — Una universidad argentina es la mejor de América Latina, según el QS World University Rankings de 2020.



Se trata de la Universidad de Buenos Aires (UBA), fundada en 1821.

La lista evalúa a más de 1.000 instituciones en el mundo en 6 factores: reputación académica, reputación como empleador, proporción entre estudiantes y maestros, citaciones en artículos por maestros, proporción de maestros internacionales, y proporción de estudiantes internacionales.

En la lista mundial, lideran el ranking las universidades de EE.UU.; los tres primeros puestos son para el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Standford y Harvard. En cuarto lugar está la universidad de Oxford, de Reino Unido, y en quinto el Instituto Tecnológico de California (Caltech).

MIRA: Sobreviviente de tiroteo en Parkland dice que Harvard anuló su admisión por insultos raciales que hizo hace dos años

La UBA, universidad pública, ocupa la posición número 74 en el ranking global. La que le sigue, la Universidad Autónoma de México (UNAM), también pública, aparece en la posición 103 a nivel global.

En las 10 primeras de América Latina hay 2 argentinas, 2 mexicanas, 2 brasileñas, 2 chilenas, y 2 colombianas.

Las mejores universidades de América Latina en 2020

1. Universidad de Buenos Aires (UBA) – Argentina – (74 en el ranking mundial)

2. Universidad Autónoma de México (UNAM) – México – (103)

3. Universidade de Sao Paulo – Brasil – (116)

4. Pontificia Universidad Católica de Chile – Chile – (127)

5. Tecnológico de Monterrey – México – (158)

6. Universidad de Chile – Chile – (189)

7. Universidad Estadual de Campinas (Unicamp) – Brasil – (214)

8. Universidad de los Andes – Colombia – (234)

9. Universidad Nacional de Colombia – Colombia – (253)

10. Pontificia Universidad Católica Argentina – Argentina – (344)

Las mejores universidades del mundo en 2020

1. Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) – EE.UU.

2. Standford University – EE.UU.

3. Harvard University – EE.UU.

4. University of Oxford – Reino Unido

5. Instituto Tecnológico de California (Caltech) – EE.UU.

6. Swiss Federal Institute of Technology – Suiza

7. University of Cambridge – Reino Unido

8. UCL – Reino Unido

9. Imperial College London – Reino Unido

10. University of Chicago – EE.UU.