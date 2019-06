Trump amenaza a un periodista de TIME con enviarlo a prisión por una carta de Kim Jong Un

(CNN) — La entrevista del presidente de EE.UU. Donald Trump con un equipo de reporteros de la revista TIME dio un giro repentino cuando hizo un comentario sobre enviar a prisión a un periodista.

El intercambio ocurrió en la Oficina Oval el lunes. TIME publicó la transcripción de la entrevista el jueves por la noche, y ahí fue cuando el comentario comenzó a llamar la atención.

Este es el contexto: Trump mostró a los cuatro reporteros una carta que dijo que estaba “escrita por Kim Jong Un. Me la entregaron ayer. A mano”. Luego pidió que no incluyeran eso en el registro (off the record) para poder hacer comentarios que no se informaran o incluyeran en la transcripción.

Un periodista de TIME que estaba en la sala trató de forma evidente de tomar una foto del contenido de la carta, y cuando la entrevista volvió a ser on the record, la secretaria de prensa Sarah Sanders dijo: “No puedes tomar una foto de eso, lo siento”.

Más adelante en la entrevista, el equipo de TIME planteó el hecho de que Trump trató de “limitar la investigación de Mueller en Rusia a solo la intromisión en las elecciones futuras”. Uno de los reporteros (la transcripción no dice quién) notó que Trump dictó una carta a un exasesor, Corey Lewandowski, “que le dijo que le dijera al exsecretario de Justicia Jeff Sessions “que limitara la investigación”. Los detalles fueron incluidos en el informe del ex fiscal especial Robert Mueller.

El periodista de TIME dijo que “testificó bajo juramento bajo amenaza de prisión, que ese fue el caso, señor presidente”. Trump, acorralado, hizo lo que normalmente hace: arremetió y sacó la otra carta, la que había mostrado antes, del dictador de Corea del Norte.

Citando de la transcripción:

TRUMP: “Disculpe —bajo la Sección II— bueno, puede ir a la cárcel, porque si la usa, si usa la fotografía que tomó de la carta que le entregué…”

TIME: “¿Cree que la gente debería ser…”

TRUMP: “Confidencialmente, no te lo di para que tomes fotografías. Así que no juegues conmigo. Déjame decirte algo. Echa un vistazo”.

TIME: “Lo siento, señor presidente. ¿Me estaba amenazando con ir a prisión?”

La respuesta de Trump

“Bueno”, dijo, “te dije lo siguiente. Te dije que puedes mirar esto de forma extraoficial. Eso no significa que saques tu cámara y comiences a tomar fotos. ¿De acuerdo? Así que espero que no tengas una foto de eso. Sé que fuiste muy rápido para sacarla, incluso te sorprendió ver eso. No puedes hacer eso. Así que diviértete con tu historia. Estoy seguro será la historia número 28 que tengo en la revista TIME porque nunca, quiero decir, ha. Es increíble. Con todo lo que he hecho y el éxito que he tenido, la forma en que escribe la revista TIME es absolutamente increíble”.

Luego el presidente continuó furioso con la cobertura de la revista. “Algún día dentro de los próximos 20 años”, dijo, “tal vez me elija como Hombre del Año. O.K., gran cosa”.

El título de “Persona del año” se otorgó por última vez a Trump en 2016.

Entonces, ¿qué pasa con las fotos?

¿Había fotos de la carta? ¿Las publicará TIME? No: “En varios puntos durante la entrevista, el presidente pidió que fuera off the record, y TIME está cumpliendo esas solicitudes”, me dijo una portavoz. Debido a ese acuerdo, el contenido de la carta se considera extraoficial.